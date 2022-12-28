Son Dakika... Soylu'dan 'İmamoğlu' iddiası: 'Beni aradı'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde, belediyeye yönelik başlatılan terör soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Soylu ise İBB ve çeşitli belediyelere yönelik yürütülen "terör" soruşturması hakkında basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı, "İmamoğlu, bizatihi saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musun?' diye bir ricası da olmuştur. Ama 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' dedik ve yaptık" iddiasında bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biraz önce İBB Başkanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını takip ettik. Herkesin kendisini savunma hakkı vardır. Bu hem doğal bir haktır, hem de demokrasi içinde olması gereken bir gerçekliktir.

Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu yaşanmışlıklardan öğrendiğimiz bir şey de, terör örgütlerinin meşru alanları kullanmaları, meşru alanlara sızmasıdır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Dağdaki terörle mücadele ne kadar zorsa, bu ondan biraz daha zordur. Çünkü dağdaki teröristi biliyorsunuz.

Zaman zaman terörle iltisaklı belediyelere görevlendirmeler yapıldı. Yöneticilere 900 yıla yakın cezalar çıktı. Doğu ve Güneydoğu'da PKK ve KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen belediye başkanları, meclis üyeleri, personel görevden alındılar. FETÖ'den devlete sızmış yaklaşık 165 bin kişi kamudan çıkarıldı. Bizim bakanlığımızdan 50 bini aşkın kişi çıkarıldı. FETÖ'yle irtibatlı belediyeler oldu.

Bu devleti tüm terör örgütlerinden temizlemek için ortaya koyduğumuz bir mücadelenin sonucudur. Zorlu bir sürecin sonunda kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütlerinden arındırabildik. Bu yüzde 100 müdür; kriptosu var, uykuya yatmış olanı var, hamle yapmayı kendine görev almış olanlar var. Biz bunları sökebilmek için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz.

Kamunun kendine ait sorumlulukları vardır. Görev yapanların da sorumlulukları vardır. Anayasa'nın 127'nci maddesi çok açık ve nettir. Yerel yönetimler için bizatihi bize yetki vermiştir.

Bu soruşturmaları yürütürken elimizde bir rehber olan bir kanun var. Siyasi değerlendirme yapabilirsiniz. Ancak şunu söylemem gerekir; eğer Doğu ve Güneydoğu'daki veya FETÖ'yle irtibatlı belediyelerde gereğini yerine getirmemiş olsaydık Doğu ve Güneydoğu'nun haline nasıl olurdu?

Birtakım siyasal saiklerle ve siyasal baskılarla Avrupa'dan ve Türkiye'den bize geri adım attırmaya çalışanlar elbette başarılı olamazlar.

"İMAMOĞLU SAYGILARINI SUNARAK BENİ ARADI"

CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak, meseleleri demagojiyle anlatmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedir. Bu bahsedilen kişi İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz' diye ricası olmuştur. Biz 'kanun ne gerektiriyorsa yaparız' dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin.

"ZAMAN ZAMAN TERLEDİ"

Elbette belediye başkanlığının sorumluluğu var. Hem terörden uzak durma hem de alet olmama durumu var. İBB Başkanı zaman zaman terlemiş, alnını silme zorunda kalmış, kaybettiği itibarı, hizmet yapamadığı için tarihin en başarısız belediye başkanı olarak nitelendirilen, İETT otobüslerini çalıştırmaktan, çöp toplamaktan yoksun böyle bir belediye başkanı elbette ki bunları kapatabilmek için İstanbul'a ilgi açığını kapatabilmek için, yargı kararından bulamadığı mağduriyeti buradan bulacak.

Bu basın toplantısının ortaya koyduğu şudur:

Bizim 9 Aralık 2021'de dile getirdiğimiz tüm iddianın ikrarını yapmıştır.

Terör örgütleri buraya girmemiştir diyemiyor. KHK ile işten çıkarılanları biz hülle ile işe aldık yalandır demedi.

Dağdaki teröristleri ve kamuya girmesi kesinlikle mümkün olmayan kişileri işe almadık diyemedi. Bunların hepsi İBB'ye alındı.

Bizim kabahatimiz ne, 9 Aralık 2021'de hayati yalanla malul olan Özgür Özel, bana bir sataşmada bulundu. İstihbarat elimizde olduğu için soruşturma izni verdik ve başladı.

Biz bu soruşturmayı sadece İBB'ye yapmadık, tüm belediyelerde yaptık.

Toplam soruşturulan dönemde 25 bin kişi işe alındı. 1668 kişi soruşturuldu. Bunun 1163 kişi için irtibatı ve iltisakı var ama belediyede işe girmeye engel olmadığı için incelemeye alınmadı. 505 kişinin tamamı kendi döneminde alınmış ve kayıtları görev yapmasına engeldir. 21 kişi daha ayrıldı. Sabah çok yalan dinlediniz. Hiçbir yerinde işe almadık diye cümle kurmadı. Sözde değer ailelerinden, KHK'lılardan alındı mı alındı. Geçen yıl o tarihten itibaren 1 yıl süren soruşturma yaptık. Bu soruşturmayı 8 kişilik müfettiş heyetiyle yaptık.

"YÜZÜ KIZARMADAN SÖYLEYEBİLİYOR"

İmamoğlu yargıyı tehdit etti. 'Eğer bu soruşturmayı açarsanız gökkubbeyi başınıza yıkarım' dedi. Soruşturmayı açacak ben değilim. Mülkiye müfettişlerimizin tamamladığı bu soruşturmayı yargıya gönderdim. Gökkubbeyi başınıza yıkarım diyor. Sonra ben bu sözleri yargıya değil Süleyman Soylu'ya söyledim diyebilir. Bunu yüzü kızarmadan söyleyebiliyor. nasılsa bir mendil var, mendille suratını silebiliyor.

İMAMOĞLU'NA YANIT VERDİ

(Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımının ardından) Ufak bir namusun, şeref ve haysiyetin varsa yalan söylemezsin. İstanbul'da yardım toplarken, bu yardımın kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra, o paralara doğal olarak el koyduk. Ekrem İmamoğlu beni aradı. 'CHP Genel Merkezi bana karşı, biz hemşeriyiz, ne olur beni onlara ezdirme' dedi. Ama hayatı yalancılık olduğu için bunu kabul edemez."