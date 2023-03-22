Son dakika... Emek ve Özgürlük İttifakı 'aday' çıkarmayacak

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:44

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 12:51

Son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı alan HDP, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.

İttifakın tutum belgesini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLANDI

Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimine dair tutum belgesini Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Toplantıya, Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan partilerin yanı sıra HDP'nin de içerisinde yer aldığı Kürdistani İttifak çalışmasında yer alan partilerin temsilcileri de katıldı.

'TARİHSEL SORUMLULUK' VURGUSU

Tutum belgesini ittifak adına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açıkladı. Seçimlerde, tarihsel sorumluluklarını yerine getireceklerini kaydeden Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

* Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine 2 aydan az zaman geldi. Tarihsel bir andan geçiyoruz. Yaşadığımız çoklu sorunları, çözümsüzlük ve ağır bunalım derinleşmektedir. AKP MHP iktidarı toplumun bugününü çalmıştır, yarınını tehdit etmektedir.

* Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için Meclis'in asli irade olarak görüldüğü, muhatapların şeffaf diyalog ekseninde özgür tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit ve özgür bir gelecek kuracağı günler, insanların özlem ve talebidir. Kadın özgürlükçü bir yaşam kuracağız, tüm alanlarda özgür olacakları yarınların teminatı biziz.

* İttifakımız, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe sokacak, kadınların kazanımlarını Anayasal güvence altına almak için mücadele edecek. Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu, Meclis'te emek, adalet ve barışta ısrar edenlerin demokratik değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek olanların, bizlerin, önemli bir gücü elde etmesinden geçmektedir. Tek adam sistemi ve restorasyon arasında sıkıştırılmak istenen halkımızın gerçek alternatifi biziz.

* Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

* Türkiye’nin çatışmaya değil aklı selim olanı uygulayarak barışmaya; toplumsal ve siyasal sorunlarımıza kalıcı, gerçekçi ve kapsayıcı çözümler üretmeye ihtiyacı var. Toplumu kutuplaştıran, gerginlik çıkaran, iç ve dış düşmanlar yaratarak huzursuzluğu büyüten, milyonlarca yurttaşın taleplerini ve özlemlerini görmezden gelen bir kişinin kazanma şansı olmayacaktır.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), kapatma davasındaki sözlü savunmasını 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra yapmak isteyen HDP'nin talebini oy birliğiyle reddetti. HDP, sözlü savunmasını 11 Nisan'da yapacak.

HDP'ye yönelik kapatma davasında, sözlü savunma tarihi 14 Mart olarak belirlemişti. Parti, 11 ili etkileyen depremleri gerekçe göstererek savunmanın üç ay ertelenmesini talep etmişti. AYM ise üç yerine bir ay erteleme kararı vermişti.

HDP, seçimlere bir ay kala kapatma baskısının anti demokratik olacağı gerekçesiyle sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için bir kez daha talepte bulunmuştu. Ancak AYM bu talebi reddetti.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETMİŞTİ

CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığına destek ziyaretleri kapsamında, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Meclis'te bir araya gelmişti.

Görüşmede, Kürt sorununun çözümünden, belediyelere kayyum atanmasına, siyasi tutukluluklara kadar kapsamlı konular ele alınmıştı.