Son Dakika... Erdoğan açıklıyor: AKP'nin adayları belli oluyor

Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:02

Güncelleme: 07.01.2024 - 15:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak üzere çok sayıda ilin adayı Erdoğan tarafından ilan edilecek.

Basına yansıyan bilgilere göre Erdoğan'ın İBB adayı olarak açıklayacağı isim eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olacak.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde, AKP'nin 27 ilde göstereceği adaylarının isimleri basına sızdı. İşte o isimler:

BÜYÜKŞEHİR

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bursa: Ali Nur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

İstanbul: Murat Kurum

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Mardin: Veysi Şahin

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Samsun: Halit Doğan

İLLER

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bayburt: Abdurrahman Polattimur

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Rize: Rahmi Metin

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Aday açıklama toplantımızı teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum, aşkınız için, sevdanız için, salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz günlerde vefat eden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal ile birlikte ebediyete uğurladığımız dava ve yol arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Rabbim ülkesinin, insanlığın huzuru selameti ve saadeti için çalışan vefakar insanların hepsinden ayrı ayrı razı olsun diyorum. Gazilerimize mevladan sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini aynı şekilde buradan rahmetle anıyorum.

İsrail'in alçakça barbarca saldırıları sonucunda şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha fazla kan dökerek çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Zalimleden hukuk önünde hesap sorulması için gereken her çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz kardeşlerimize sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız.

"11 BÜYÜKŞEHİR VE 25 İL BAŞKAN ADAYIMIZ..."

Aziz kardeşlerim bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin ilk tanıtım toplantısında milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler sonucunda belirledik. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikime ve donanıma sahibiz. Gerçekten de 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayata geçirmiş bir kadroyuz. Vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen, belediyecilikte adeta destan yazdık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Şehirlerimizin makus tarihlerini nasıl tersine çevirdiysek, ülkemizin demokrasi eksikliğini gidermek için harekete geçtik. Çöpten, çamurdan, çukurdan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, tüm illerimizde bu temizlik için yola çıktık.

Partimizden kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletimizin teveccühü ile iktidara geldik. 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 28 Mayıs'ta milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. 31 Mart'ta gerçek belediyecilik faaliyetini yerine getirecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız.

Seçim startını vereceğimiz Ankara'da 15 Ocak'taki törenimizle adaylarımızla üyelerimizle gece gündüz sahada olacağız. Türkiye 30 büyükşehir ve 519 ilçesi 51 ili ve 403 ilçesi 390 beldesi ile belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

Bizim siyasi kültürümüzde millete küsme olmaz. Biz vatandaşlarımıza sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmaları tavsiyesinde bulunmakla mükellefiz. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Eski Türkiye'de kaldığını umut ettiğimiz kimi senaryolar yeniden tedavüle sürülmeye başlandı. Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor.

Yıllarca ön yargılarını gerçek zannettiler. Biraz farklı mahallere kulak verseler bu millet Allah Allah nidaları ile cihanı titretmiş hamuru Müslümanlık ile yoğrulmuş mayası İslam ile atılmış necip bir millettir. Tercih ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var.

Hayat tarzı köken mezhep inançlar üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Oysa bu milletin ne cumhuriyet ile ne de Gazi Mustafa Kemal ile bir derdi sorunu vardır. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak hassasiyet emaresi asla değildir. Tam tersine yalan yanlış söylemlerle bu yönde yapılan çıkışlar siyasi tükenmişliğin işaretidir.

''RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ''

Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekidle boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin. İpleri emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütleri ile meselesi olan marjinal kesimlerin bizlere yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz bizi üzen CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süresir siyaseten iflas etmiş durumdadır.

''BU SEÇİMLE ÖZGÜR EFENDİYİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ''

Bu seçimle Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Bunun için öncelikle CHP'nin başındaki zatın teröristlere sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür efendi bize sataşarak prim kazanmaya çalışıyor ancak boynunda diyet borcu ile siyaset yapılmaz. Özgür efendi gitsin önce bizimle uğraşmak yerine vasilerinden efendilerinden kurtulsun.

''İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK''

İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. Önce bu şehre aşık olacaksınız.''

Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları listesi şöyle:

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

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