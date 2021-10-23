Son dakika... Erdoğan'dan memurlara bir mesaj daha

23 Ekim 2021 Cumartesi, 13:43

Partisinin Eskişehir il danışma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrı hakkında bir açıklama daha yaptı.

Memurlara, "sakın oyuna gelmeyin" diye seslenen Erdoğan, "Görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Ufku dar olanlar, ufku Ankara'nın ötesine geçemeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyorlar. Bazı kesimlerin attığımız tüm adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Hayatında ticaret yapmamış, ihracat, üretim, kalite nedir bilmeyen Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor.

- Aynı soruyu tescilli sömürgeciler de soruyor. Türkiye'nin daha adil bir dünya hayaliyle verdiği mücadele bunları rahatsız ediyor. Kendi kanlı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları muhatap almıyoruz. Onlara hak ettikleri cevabı Afrikalı kardeşlerimiz veriyor

- 2023 yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin pervasızlığı ve provokasyonları artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar. Gençlerimizi galeyana getirmek istediler.

- Sen kimsin de benim memurumu, polisimi tehdide yelteniyorsun? Sakın bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi memur olarak kılınıza dokunamaz.