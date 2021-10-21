Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası bürokratlarına çağrı

21 Ekim 2021 Perşembe, 12:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaret için gittiği Kars'ta Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, "Kars'ta milletvekilimiz yok. Bunun kabahati Karslılarda değil. CHP'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum kabahati bizde. Vatandaşın sofrasına ortak olmadığınız zaman, biraz uzak biraz mesafeli olduğunuz zaman niye size oy versin?" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Kars'ın, Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözeceğiz. Türkiye çok daha güzel, yaşanılabilir bir ülke olacak.

Karslı olmayan ancak bu bölgenin evladı olarak beni kabul ederseniz Kars'ı ben size anlatayım. Görkemli bir tarihi, olağanüstü bir kültürü var. Aşıklık Geleneği var. Burası Murat Çobanoğlu'nun memleketi. Genç kuşaklara bu geleneğin anlatılmasının ayrı bir önemi var.

Kars neden son 20 yıldır kan kaybediyor? Kars'ın genç nüfus kaybı var. Kars'ın geleceği açısından büyük risk. Gençlerin burada kalması, üretmesi, evlenmesi lazım. Turist olarak İstanbul'a, İzmir'e gidebilir. Herkesin karnı sadece İstanbul'da doyarsa Kars ne olacak?

Geçmişte bu bölgeye özel sektör yatırımlar yapmamıştı. İmkanlar daha iyi yerde, daha iyi gelir sağlıyorsa orada yatırım yapacaktır ama devlet öyle değildir. Devlet sosyal devlettir. O zaman buralara ciddi yatırımlar yapılmıştı ama bunlar özelleştirildi. Dolayısıyla burada da ciddi bir ekonomik kayıp olmaya başladı. Ağrı'da da, Ardahan'da da aynı durum var. Anadolu'da, Güney Doğu'ya bakın hepsinde aynı sorun var. Buralar bizim toprağımız değil mi neden buralara yatırım yapılmıyor?

Tarım ve hayvancılık için biçilmiş kaftan. Etinin en lezzetli olduğu bölge işte bu bölgedir. Bu kadar değerli bir coğrafya başka bir ülkede hemen hemen hiç yok. Besiciler de şikayetçi. Kars'ta küçük bir gezi yaptık herkes burnundan soluyor geçimden, geçim sıkıntısından... Tam bir sorunlar yumağı. 'Çocuğum işsiz' diyenlerin yüzde 90'ı anneler. Farklı bir tablo içindeyiz; Türkiye olarak, bu kadar bunalmamıştık.

Hayvancılığı, tarımı bıraktık peki bizi kim besleyecek? Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri, emperyal ülkeler bizi besleyecek.

'GENÇLER ASGARİ ÜCRETE MAHKUM EDİLİYOR'

Son 20 yılda yem hammaddesi olarak ödediğimiz para 58 milyar dolar. Şikayet geliyor sokaktan. Para var dışarıya veriyoruz. İçeriye hak ettiği parayı vermiyoruz. Bu göç sorununu yaratıyor. Gençler gidiyor, asgari ücretle iş bulayım da çalışayım diye. İşsizlik temel bir sorun Kars'ta siz de görüyorsunuz zaten. Gençler iş bekliyor.

MERKEZ BANKASI BÜROKRATLARINA ÇAĞRI

Bugün Merkez Bankası'nın bürokratları faizle ilgili karar verecekler. Kars'tan onlara sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın, birilerinden talimat almayın. Vatandaşı daha perişan edecek kararlar almayın. Vatandaşı mağdur etmeyin. Aklınızla, fikrinizle, bilginizle, birikiminizle, eğitiminizle karar verin. Birilerinin isteği ile karar vermeyin. Yazıktır, günahtır bu millete.

PLANSIZ EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Planlaması olmayan dünyada hiçbir ülke yoktur. Planlama yapmayan hane de yoktur. Devlette planlama yapar ama devletin planlaması 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlarla yapar. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı neden? Plansız bir ekonomi yönetilemez, bu noktaya gelir.

'KESİNLİKLE YAPACAĞIM'

Belli ürünler vardır ki o bölge için stratejiktir. Bu bölge tarım ve hayvancılık. Bu bölge için tarım ve hayvancılık stratejik sektördür. Devleti yöneten hükümetler planlarken bu bölge tarım ve hayvancılık bölgesidir, stratejik sektördür diyecek. Yatırımlar, teşvikler yapılır üretim süreci başlar. Burası sadece Türkiye'ye değil Orta Doğu ve Kafkaslara kadar uzanan bölgenin en güçlü tarım ve hayvancılık sektörü olacak. Bunlar düşünemediler ama bu kardeşiniz düşündü kesinlikle yapacağım.

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