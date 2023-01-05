Son Dakika... Erdoğan'dan seçim açıklaması: Belki de öne çekeceğiz

05 Ocak 2023 Perşembe, 14:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda bulundu.

2023 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler hakkında konuşan Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz" dedi.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada ise gazetecilerin 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinin kulislerde konuşulduğunu hatırlatması üzerine "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. İstikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21.5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Bunların hepsini üst üste koyun, yetmedi üçle çarpın, yine de AK Parti üye sayısına yetişemiyor. AK Parti'nin üye sayısı artık cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır. .

Ülkeyi yönetme emanetini teslim aldığımızda yogun ve kırgın ama aynı zamanda Türkiye biziz diyen bir millet bulmuştuk. AK Parti'yi kuruluşundan bu yana hep zirvede tutan sır işte budur.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bu dönemde, akılla açıklanamayacak meseleler ortaya çıktı. Gezi olayları bahanesiyle önümüze konanlar bile resmen Türkiye'ye dur demekti. Biz bunlara kulak asmayınca yeni kumpasları devreye soktular. Ordu içerisine soktukları hainlerle başlattıkları darbe girişimini minnetimizin iradesi ile atlattık. Kovid-19 salgınıyla başlayan süreç, uzunca bir süredir bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanların aslında ne kadar kırılgan bir siyasi yapıya ait olduklarını gösterdi.

LİDERLER OLARAK BİR ARAYA GELECEĞİZ

Bu sabah Putin ile bir görüşmem oldu. Ukrayna - Rusya savaşını ele aldık. Bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Suriye-Türkiye olarak Moskova'da bakanlarımızın bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından dışişleri bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz.

Bugün yine Zelenskiy ile bir görüşmem olacak. Tahıl koridorunu görüşeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz, dengeli siyasetle bölgedeki ateşin yayılmasını engelledik. Esir değişimine de vesile olan girişimimiz oldu. Biz tüm bu çalışmalarımızı yürütürken, elbette sancıların üzerimize karabulut gibi çöktüğü günler oldu.

Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah Dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgedeki barışı egemen kılmak.

Yatırım istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyümeyi sağlayan bir Türkiye'yi dünyaya tahkim edeceğiz. Barışı da tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz dengeli siyasetle bölgedeki ateşi engelledik. Tahıl koridoru sayesinde bütün dünyayı açlık tehdidinden kurtardık.

Biz tüm bu çalışmaları yürütürken elbette sancıların, belirsizliklerin üzerimize kara bulut gibi çöktüğü günler oldu. Ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Maruz kaldığımız baskılara rağmen kendi özgün politikalarımızı hayata geçirmekte kararlı kaldık.

Kabine toplantısının ardından yapacağımız değerlendirmede bu sürecin ekonomik boyutunu milletimize bir kez daha hatırlatacağız. AK Parti başaramaz denen her şeyi başaran, milletimize verdiği her sözü tutan bir parti olduğunu bıkmadan usanmadan anlatmanız gerektiğidir.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İ HEDEF ALDI

Büyük Çamlıca Camimiz nice defalar 60 binleri ağırladı. Yani bizim bu zattan bu ifadeyi duymamız çok üzmüştür. Bunu o masanın etrafında birileri söyleyebilir ama onun söylemesine akıl karı erdiremedik. Diğeri de çıkmış, "Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" diyor. Ee açtık... Aslında Meral Hanım bizi iyi tanır iyi bilir de bu lafı nasıl etti onu anlamadım. Meral Hanım Ayasofya şu an cami, müze değil. Bizim görevimiz yalan değil, icraattır, dürüstlüktür. Bay Kemal ne diyor: Bir tane eserleri yok. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? Ula İzmir'in yollarını kim yaptı? Ülkenin yollarını dolaşmıyorsun da İzmir'e de mi gitmiyorsun?

Ne derlerse desinler. İzmirli milletvekillerime sesleniyorum. Arkadaş daha çok çalışacaksınız. Bunların yalanlarına İzmirli vatandaşlarım artık daha fazla esir olmamaları gerekir. Şunu biz boşu boşuna demiyoruz; Bunlarla biz yolculukta öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız. Onlar; ya seyreder, ya konuşur, ya iftira atar.

Şehir hastanelerini inkar ediyor. Bütçeye nereden parayı koyacaksın. Bütçe nedir adamın haberi yok. Her şey zannediyor ki bütçeyle yapılır. Bay Kemal, parayı finansı yönetmenin yolları var. "