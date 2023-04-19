Son dakika... Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 23:16

Güncelleme: 19.04.2023 - 23:37

Gazeteci Serdar Akinan, bugün sabah saatlerinde İstanbul Başsavcılığı’nın talimatıyla Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinden gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Akinan hakkındaki soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek’ suçlamaları yöneltilen Akinan’ın YouTube kanalındaki dokuz video da soruşturmaya dahil edildi.

Serdar Akinan'ın avukatı Serkan Günel, Akinan’ın savcılık ifadesi sonrası serbest kaldığını duyurdu.

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Akinan’la fotoğraf da paylaşan Günel, “Desteklerinizi için teşekkürler! Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet!” ifadelerini kullandı.

Desteklerinizi için teşekkürler! Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet! pic.twitter.com/Ha7kq0Wx3U — Serkan Günel (@serkangunel) April 19, 2023

Akinan, bir süredir Youtube’da “Delilerin Delisi” isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut ile ilgili yayınlar yapmaya başlamış ve Yakut’un iddialarını yorumlayarak dikkatleri üstüne çekmişti. Yakut, uzun zamandır yaptığı yayınlarla AKP iktidarını zan altında bırakırken, suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilişkisi olduğu da iddia edilmişti.