Son Dakika: Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
Son dakika haberi... Gazeteci Serdar Akinan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını açıkladı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan Akinan'ın İstanbul'a götürüldüğü aktarıldı. Gözaltı sürecine ilişkin belirsizlik yaşanan Akinan'ın dosyasına gizlilik kararı getirildi.
Gazeteci Serdar Akinan sabah saat 5 sıralarında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Akinan paylaştığı videoya, “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” notunu düştü. Ancak Akinan'ın gözaltına alındığına ilişkin bilgi belirsizliği yaşandı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında,"Serdar Akinan sabahın 5'inde gözaltına alınıyor! Kardeşi Serhat Akinan ile saatlerdir nerede olduğunu arıyoruz. Şu an gözaltına alındığı Çanakkale'den İstanbul'a götürüldüğünü öğrendim. Serdar Akinan gazetecidir. Bu yapılanın 2023 Türkiye'sinde yeri yoktur" diye yazdı.
Halk TV'nin paylaştığı son dakika bilgisine göre, Akinan'ın dosyasına gizlilik kararı getirildi.
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