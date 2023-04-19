Cüneyt Özdemir'den çarpıcı Serdar Akinan yorumu: 'Bu kafayla gidersek...'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:30

Güncelleme: 19.04.2023 - 14:21

Gazeteci Serdar Akinan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla bu sabah gözaltına alındığını duyurdu. Akinan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" sözleriyle gözaltı anına ilişkin video paylaştı.

Akinan, bir süredir Youtube'ta 'Delilerin Delisi' isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut'un iddialarını gündeme getirmişti.

SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI

Gözaltı sürecine ilişkin kısa bir belirsizliğin ardından sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan Serdar Akinan'ın İstanbul'a götürüldüğü aktarıldı.

Öte yandan Halk TV'nin paylaştığı son dakika bilgisine göre, Akinan'ın dosyasına gizlilik kararı getirildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN SERT TEPKİ

Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalından yaptığı yayında, meslektaşı ve aynı zamanda yakın dostu olan Akinan'ın gözaltına alınmasına çok sert tepki gösterdi.

Özdemir, "Benim 33 yıllık arkadaşım Serdar Akinan. Ahmetçe'deydi (Çanakkale, Ayvacık). Orada bir ev tutmuş. Aylardır görüşmüyordum. Muhammet Yakut'la ilgil yayınlar yapıyordu. Çok da izleniyordu. Bugünlerde çok konuşulan bir gazeteci. Bir gazeteci neden sabah 5'te gözaltına alınıyor?" diye sordu.

"Çok farklı bir isim. 32. Gün'de beraber çalışmaya başladık. Farklı kanallar kurduk. Çok iyi arkadaşım" diyen Özdemir, "Bazı yayınlarında 180 derece zıtız. Ama hiçbir önemi yok. Bir gazeteci sabah 5'te neden gözaltına alınır? Bu adam kaçak değil ki. Sosyal medyadan paylaşıyor her şeyi" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DNA'SINA GİRDİ!

"Türkiye'nin DNA'sına giren, darbelerle başlayan sonra FETÖ'yle devam eden bu kötü alışkanlık devam ediyor" diyen Özdemir, "İlla gideceksin, sabah 5'te bir gazeteciyi alacaksın. Basın savcısı bir sorguya çekecekmiş, ifadesini alacakmış. Ne olduğunu öğreneceğiz. Göreceğiz" sözlerini kullandı.

Özdemir, Akinan için şöyle konuştu:

"Nevi şahsına münhasır bir insandır. Bir bakarsın 'Kan Uykusu' diye belgesel yapar. Osman Pamukoğlu'yla konuşur. Sonra bir bakarsın Kandil'e gider, Kandil'de röportajlar yapar. Kızarsın. Düne kadar omzunda taşıyanlar bu sefer taşlamaya başlarlar."

O KADAR GÖZÜ KARADIR Kİ...

"Serdar'ın gazeteciliği o kadar gözü karadır ki, hatta ben şuursuz bulurum. O kadar gözü karadır" diyen Özdemir, Akinan için verilen gözaltına kararına şöyle tepki gösterdi:

"Irak Savaşı'nda kaçakçılarla TIR'ın altına yatıp Irak'a geçmişliği de vardır, hiç olmayacak insanlarla konuşmuşluğu da.

Bu hoyratlık nedir ya? Ne zaman bitecek bu hoyratlık. Ne zaman sabah 5'te kapıyı çalan sütçüdür diyeceğiz? Gazetecilik suç değildir. Bir cümle. Serdar Akinan başka hiçbir derdi olmayan, sadece gazetecilik yapan, bunu iyi yaptı, kötü yaptı. En fazla böyle gazetecilik olur mu denir."

BEN DE BEĞENMİYORUM AMA...

Özdemir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben de beğenimiyorum Serdar'ı. Küsüyorum. Kavga ediyorum. Ama her beğenmediğini hapse mi yollayacaksın? Bunun sonu yok. Hepimiz hapse gireceğiz o zaman. Seçim yatırımı olarak yeni cezaevleri yapacağız, hepinizi çok konforlu yatıracağız oralarda. Böyle seçim vaatleri bekliyorum ben artık bu kafayla gideceksek.."