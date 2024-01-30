Son dakika haberi... AKP'den açıklama geldi: Can Atalay'ın milletvekilliği bu hafta düşürülüyor!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:56

Güncelleme: 30.01.2024 - 12:17

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen tutukluluğu devam den Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın bu hafta okunacağını söyledi.

Usta, katıldığı canlı yayın programında konuya ilişkin gelen "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayacak Yargıtay kararı bugün okunacak mı Meclis'te?" sorusu üzerine "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz. Bu artık bir prosedür haline gelmiş durumda. Meclis'in de üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bu hafta için planımız var" yanıtını verdi.

AKP Grup Başkanvekili bununla birlikte konuyla ilgili tartışmanın devam etmesini beklediğini belirterek "Biz de Meclis olarak konuyu takip etmeye devam edeceğiz tabi ki. Yine Meclis'e düşen bir görev olursa onu yerine getimeye çalışacağız" dedi.

AYM KARARI TANINMADI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TİP'li milletvekili Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle yapılan iki başvuruda da hak ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

Ancak 21 Aralık’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan ikinci karar mahkeme tarafından bir önceki kararda olduğu gibi Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının "hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" öne sürüp Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.