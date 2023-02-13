İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 01:04

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 01:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gelen iş makinesinin koordinasyonu da beslenmenin koordinasyonu da ortak değerlendirir. Diyanet'in mobil aşı vardır ama Afet zamanı hepsi AFAD'ın yönetimi altındadır. AFAD böyle bir koordinasyonu gerçekleştirmektedir. Şu an 300 bin yakın çalışan var. Devlet ve sivil toplumla koordinasyonlu çalışıyoruz. AFAD nerede? AFAD kurtarmada.

40'ın üzerinde valimiz 150'nin üzerinde kaymakamımız, bakanlarımız herkes AFAD ile beraber üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Kahramanmaraş'ta 4497 enkazda arama-kurtarma yaptık. 308 enkazda arama-kurtarma yapılmaktadır.

Elbistan'da 9 enkaz kaldı. Yarın arama-kurtarma bitecek.

"BEKLEYEN TIR'IMIZ YOK"

Kahramanmaraş'a 1113 TIR geldi. Bir afetin ölçeğine göre depolar dahil olmak üzere bütün afet bölgesi için gönderilen lojistik o bölgeye dağıtılır. Kıymetli vatandaşlar elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. Burada milyonlar var. Elbette bazı sıkıntılar söz konusu oldu. Bekleyen TIR'lar oldu ama şu an bekleyen TIR'ımız yok ve bizim depomuz malzeme bekliyor.

Tarihin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldığımız herkesin kabuludur. Kahramanmaraş'ta 4.497 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Afşin'de arama kurtarma bitti, Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Göksun'da arama kurtarma bitti, bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Yarın oraya bir köpek daha gönderilecek ve cihaz gönderilecek.

"KAHRAMANMARAŞ'TA ULAŞILAMAYAN KÖY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kahramanmaraş'ta ulaşılamayan köy söz konusu değildir. Kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil, özellikle aşhanede kullanılacak gıda malzemelerinin hepsine ihtiyaç var. Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin.

240 bin 688 kişinin barınması konusunda bir koordinasyonu Kahramanmaraş ölçeğinde söylemek istiyorum. Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 30 bin çadır kuruldu."