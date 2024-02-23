Son dakika haberi... TKP'den İstanbul kararı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul adaylarını tanıttı. Toplantıda TKP'nin İBB'de kendi adayı ile seçime gireceği belirtildi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:51
Son dakika haberi... TKP'den İstanbul kararı
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Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart Yerel Seçimlerdeki adaylarını tanıtmak ve bir değerlendirme yapmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda TKP'nin İBB'de kendi adayı ile seçime gireceği belirtildi. Buna göre partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gazeteci-yazar Orhan Gökdemir oldu. 

Basın toplantısında konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “TKP'nin meselesi haklı çıkmak değil. Haklı çıkmanın üzerine dik duracağız. AKP'nin seçimi almamasını, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istiyorsak biz kendimiz ayağa kalkacağız. Türkiye’de solun CHP ve DEM Parti gölgesinden kurtulması lazım. Kimseyle pazarlık yapmadık, bu partilere destek vermeyeceğiz. Türkiye solunun da CHP ve DEM Parti etrafındaki gri alanda siyaset yapma çabalarını doğru" dedi.

"İKİ MÜTEAHHİTİN DE KAZANMASI KAYBETTİRECEK"

Gökdemir, konuşmasında, “İstanbul’da aday olan iki müteahhitin de kazanması, bu kentin yoksullarının kaybetmesi anlamına gelecek” dedi.

Gökdemir, "bir gazeteci olarak İstanbul’un yağma tarihini çok yakından bildiğin ve bu sürecin on yıllardır devam ettiğini belirtip şunları ekledi:

"Geçenlerde Sazlıdere’de yoksulların evlerine el koydular, yıktılar. Mahalleli Başakşehir Belediye Başkanlığı önünde toplandı, ‘Evlerimizi size teslim etmeyeceğiz’ dedi. Ben de eylemdeydim. Başakşehir Belediyesi, devasa bir yapı. Karşısında Sultanahmet’ten büyük bir cami. Etrafında çok sayıda AVM, geri kalanı inşaat. Ortada din, etrafında sermaye. Muazzam bir çirkinlik. İşte iki müteahhit adayın da sunduğu İstanbul bu."


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