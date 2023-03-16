Son Dakika: HDP, Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi erteledi
Son dakika gelişmesi... HDP'den yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşme ileri bir tarihe ertelendi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.
HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ
HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin “Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ilkeler üzerinden anlaşılması halinde Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.
CUMARTESİ GÖRÜŞME YAPILACAKTI
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yi cumartesi günü saat 13.00'te ziyaret edeceği açıklanmıştı.
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