Son Dakika: HDP, Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi erteledi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 21:55

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 22:54

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.

HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin “Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ilkeler üzerinden anlaşılması halinde Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

CUMARTESİ GÖRÜŞME YAPILACAKTI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yi cumartesi günü saat 13.00'te ziyaret edeceği açıklanmıştı.