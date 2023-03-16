Son Dakika: HDP, Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi erteledi

Son dakika gelişmesi... HDP'den yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 21:55
Son Dakika: HDP, Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi erteledi
Abone Ol google-news

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.

HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin “Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ilkeler üzerinden anlaşılması halinde Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

CUMARTESİ GÖRÜŞME YAPILACAKTI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yi cumartesi günü saat 13.00'te ziyaret edeceği açıklanmıştı.


HDP Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Son dakika... İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi' açıklaması

Son dakika... İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi' açıklaması
Son Dakika: Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika: Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu
TİP'ten HDP'nin tek listeden seçime girme önerisine muhalefet şerhi: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek

TİP'ten HDP'nin tek listeden seçime girme önerisine muhalefet şerhi: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek

En Çok Okunan Haberler