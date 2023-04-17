Son dakika... Hulusi Akar'dan 'Vur de vuralım' açıklaması: Çarpıtmadır, gaflettir

Son dakika... Bakan Akar, "Vur de vuralım" sloganına verdiği "Onun da sırası" gelecek yanıtının tartışma yaratması üzerine "Sözlerimden başka manalar çıkarmak iyi niyet değildir. Çarpıtmadır, gaflettir" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:15
Son dakika... Hulusi Akar'dan 'Vur de vuralım' açıklaması: Çarpıtmadır, gaflettir
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına "Bekleyin, onun da zamanı gelecek" yanıtını vermesiyle ilgili tartışmalar üzerine konuştu. 

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde soruları cevaplayan Akar, "Orada terörle mücadeledeki Mehmetçik'in başarısından, çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Gençler de burada slogan atıyorlar. Devamında da açık ve net şekilde görülüyor ki terör örgütlerinden, ülkemize yönelik tehditlerden bahsediyoruz" dedi. 

"Biz terörle mücadele dedikçe bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor" diyen Akar, "Hayretle, üzüntüyle takip ediyoruz. Sözlerimden başka manalar çıkarmak iyi niyet değildir. Çarpıtmadır, gaflettir" diye konuştu.

10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan,i Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG saldırısına ilişkin de açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Misliyle karşılık verildi. 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.


suriye Asker Hulusi Akar

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