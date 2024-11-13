Son dakika... İktidardan geri adım: 'Etki ajanlığı' teklifi geri çekildi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 14:31

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:45

Kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen, muhalefetin, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun eleştirilerine neden olan madde geri çekildi.

Bugün TBMM Danışma Kurulu toplantısında bir araya gelen iktidar ve muhalefet partileri grup başkanvekillerinin gündeminde Noterlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifinin 16. maddesi olan "etki ajanlığı suçu" düzenlemesi de vardı.

Muhalefet sözcüleri burada da eleştirileri ve tepkileri dile getirdi.

Grup başkanvekillerinin uzlaşıya vardığı belirtilen toplantıda muhalefete, söz konusu maddenin tekliften çıkarılacağı bilgisi verildi. Maddenin, eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği belirtildi.

CHP'Lİ MURAT EMİR DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gelişmeyi sosyal medya hesabından da duyurdu.

Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi."

Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi. — Murat Emir (@muratemirchp) November 13, 2024

ÖZGÜR ÖZEL 'KIRMIZI ALARM' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün grup toplantısındaki konuşmasında bu maddeye vurgu yapmış ve "Etki ajanlığını muhalifler için bir sopa olarak kullanmak üzere getiriyorlar. Kırmızı alarm! Tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasasını geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar" demişti.

ÖNERGE VERİLECEK

TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında ilgili maddenin çıkarılması için önerge verilmesi bekleniyor.

Öte yandan 'etki ajanlığı'nı yasalaştırmak isteyen AKP ve MHP'den 10 vekilin, Gürcistan'da çıkarılan benzer bir düzenlemeye 'demokrasi tehdidi' diyen deklarasyona imza verdiği ortaya çıkmıştı.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Teklifin geri çekildiği bilgisinin gelmesi üzerine AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, şu açıklamalarda bulundu:

"CHP’nin endişeleri vardı, şimdi alan açıyoruz. 'Gelin çözüm önerilerinizi getirin' dedik…Önümüzdeki hafta bürokrasiyi de çağıracağız, grup başkanvekilleri bir araya gelecek, yeniden bu düzenlemeyi konuşacağız. Eğer yeni bir çözüm önerisi getirmezlerse aynı kanun maddesini yeniden getireceğiz."