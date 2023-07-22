'Zoom tartışması'nın ardından... Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya gelecek
Kamuoyunun gündemine gelen zoom toplantısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bugün yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında “yüz yüze” gelecek.
CHP’de bu hafta sonu partide iki toplantı peş peşe yapılacak. CHP’de “yüzleşme” niteliği taşıyacak toplantıda, Zoom toplantısında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a da “davet gittiği”, Özel ve Günaydın’ın da toplantıda yer alacağı iddia edildi.
(Ekrem İmamoğlu)
İMAMOĞLU SUNUM YAPACAK
İmamoğlu da, genel merkezde bugün saat 13.00’te başlayacak toplantıda hazır bulunacak. Kılıçdaroğlu’nun, başkanlara “ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi” gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı dile getiriliyor. Ayrıca, parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu’nun 29 Mayıs’ta başlattığı “değişim” çağrısını sürdüreceği ve “herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı” konuşuluyor. Ayrıca İmamoğlu’nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.
(Tanju Özcan)
TANJU ÖZCAN SIKINTISI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tedbirli olarak ihraç edilmek üzere disipline sevk edildiği için toplantıya katılmaması gerekiyor. Ancak katılmak istemesi durumunda gerginlik yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.
PM ‘SERT’ GEÇECEK
CHP’de gözlerin çevrildiği bir diğer toplantı olan PM’nin ise, “sert geçeceği” kaydediliyor. Yarın yapılacak PM’de zoom toplantısına katılan Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel , Tekin Bingöl gibi isimlerin “konuşup konuşmayacakları” merak ediliyor.
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