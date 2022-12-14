Son dakika... İmamoğlu'na yargı darbesi: Şimdi ne olacak?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:19

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı.

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren TCK'nin 53 maddesi uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

TCK'nin 53. maddesine göre, hak yoksunluğu kural olarak, kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkûm olunması durumunda, mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı ifade ediyor.