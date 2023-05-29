Son Dakika: İmamoğlu'nun açıklama yapacağı saat belli oldu
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.00’da sosyal medya hesaplarından açıklama yapacağı duyuruldu.
Türkiye dün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin bugün açıklama yapacağı duyuruldu.
"KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ"
İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 10.00’da sosyal medya hesaplarından canlı yayında açıklama yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 10.00’da sosyal medya hesaplarından canlı yayında açıklama yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 29, 2023
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