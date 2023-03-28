Son Dakika... Kılıçdaroğlu: 100 bin öğretmen ataması yapacağız

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:41

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:57

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki Millet Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Konya da tarihi bir kentimiz. Mevlana'nın bulunduğu. Mevlana'yı öğrenmek ve halka anlatmak. Mevlana'nın felsefesini bütün dünyaya anlatmak bizim meselemiz. Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti getireceğiz.

Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Konya, Hollanda'dan büyük bir il. Konya bakıldığında tarımda bir numara ama buranın da sorunları var. Türkiye'nin de sorunları çok büyük. Tarımın da sorunları çok büyük. Türkiye artık dünya ile yarışmak zorundadır. Türkiye dünya ile yarıştığı zaman büyüyen bir ülke olacaktır, güçlü bir ülke olacaktır. Güneşli günleri birlikte göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz.

Gençler endişe etmeyin, dünyanın neresine gitmişse bir gencimiz güler yüzle ülkesine dönecek. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğiz. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız veya anneniz kuşku duymayacak çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. Güvenlik görevlisi sabahın 5'inde, 6'sında kapınıza dayanmayacak bilecek ki bu ülkede artık özgürlük var.

18 milyon 700 bin dekar tarım arazisi var sadece Konya'da. 7.5 milyon tarım alanı sistemin dışına çıktı. Sulamada yeteri kadar olmadı. Meşhur bir baraj, GOP var. Konya Ovası'na 20 yıldır su gelmiyor doğru dürüst. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim.

Düzeni ben değil, düzeni siz değiştireceksiniz. İktidara ben değil, siz getireceksiniz. Bu ülkede 5.5 milyon genç ilk kez oy kullanacak ve gençler dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakacaklar. 'Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik' diyeceksiniz.

Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınlar, onların sgk primlerini devlet ödeyecek. Bütün çiftçi kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin bankalara, kooperatiflere olan kredilerinizin faizlerini sileceğiz. Siz üreteceksiniz, siz kazanacaksınız. Dışarıdan buğday, arpa, fasulye, canlı hayvan, et, mercimek tamamını bitireceğiz. Herkes üretecek, kazanacak.

15 Mayıs'ta iktidarız. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

Sosyal devlet halkına hizmet götüren devlettir. Bu ne demek. Bu beşli çetelere hizmet değil, vatandaşa hizmet demek. Esnaf kardeşlerim de orta direği temsil eder. Esnaf zor durumda sattığı ürünün yerine yenisini alamıyor. 6 lider söz verdik, Esnaf bakanlığı olacak. Sicil affı çıkaracağız. O konuda hiç kimse endişe etmesin. Pandemi döneminde zor durumda kaldı, uzun süre dükkanlar kapalı kaldı. O dönemde çektikleri kredilerin faizlerini sileceğiz. Stopajı da sıfırlayacağız, yok öyle bir şey. İsraf haramdır diye biliyoruz, israf haramdır diye inancımızda var. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. Kararname çıkaracağım.

Paraları beşli çetelere yedirirseniz size kalmaz. O paraları son kuruşuna kadar alacağım.

Cumhurbaşkanlığım kesinleştiğinde mal varlığımı tüm Türkiye'ye göstereceğim. Halka doğruları söyleyen halktan yana olan yeni bir anlayışı getireceğiz. 5 buçuk milyon gençten söz istiyorum.

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