Son dakika... İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı
Son dakika haberi... İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'de AKP'li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayan ve kalbi duran İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs'ün yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu.
Meclis Genel Kurulu’nda 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında dün İYİ Parti milletvekili Hüseyin Örs AKP'li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğramıştı.
Saldırı sonrası kalbi duran İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi edilen Örs’ün hayati tehlikesinin bulunduğu duyurulmuştu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız! pic.twitter.com/ZUADU1BlfQ— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) December 7, 2022
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