Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden alındı

İYİ Parti, bir şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı. Söz konusu görev için yarın meclis grubunda seçim yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 11:06
Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden alındı
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'deki yurttaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle tepki görmüştü.

Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gergin ortam nedeniyle doğru olmayan kendisine de yakışmayan ifadeler kullandığını belirterek "Milletimizden özür diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Habertürk Ankara Bürosu'nun edindiği bilgiye göre İYİ Parti grubu ise yarın toplanarak Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. 


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