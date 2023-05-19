Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesinin saati ve yeri belli oldu

Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:27

Güncelleme: 19.05.2023 - 11:28

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,17 ile yaklaşık 3 milyon oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu olurken; kritik bir görüşme haberi geldi.

Önceki akşam Flash Haber TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile (bugün) görüşeceğini belirterek, "Muhtemelen biz, Sinan Bey, Kemal Bey birlikte görüşeceğiz. Kemal Bey, bizim koyacağımız fikirler dizisini altılı masayla görüşecek" dedi.

SAATİ VE YERİ BELLİ OLDU

Son olarak kritik görüşmenin saati ve yeri de belli oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile saat 13.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.

İki isim arasında Zafer Partisi'nin başını çektiği ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.

Sinan Oğan dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün ile Ankara'da görüşmüştü. Oğan, New York Times'a verdiği mülakatta "Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken neden bakan olayım?" demişti.

OĞAN KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Halk TV'nin haberine göre; Cumhurbuşkanlığı ilk tur seçimlerinde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.

KILIÇDAROĞLU ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK

Öte yandan Kılıçdaroğlu, saat 15.00'te Anıtkabir'e gidecek. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretiyle ikinci tur seçimleri için sahaya çıkmış olacak.