Nüfus Genel Müdürlüğü'nden 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması

12 Ağustos 2022 Cuma, 12:34

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizdeki seçmen bilgisi YSK’nin elinde yok, her seçmeni biliyoruz” sözlerine ilişkin olarak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamalara karşı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca Genel Müdürlüğümüzce, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde adres bilgisi olan nüfus kayıtları, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden anlık olarak paylaşılmaktadır. YSK tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Kanunun 7. ve 8. Maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan aldığı verileri (silah altında bulunanlar, askeri öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmaktadır. Seçmen kütüğüne esas veriler, YSK tarafından her seçim döneminde iki kez olmak kaydıyla talepleri halinde seçime giren siyasi partilerle paylaşılmakta ve varsa maddi hataların düzeltilmesi amacıyla seçim öncesi seçmen kütükleri askıya çıkarılmaktadır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin bilişim alanındaki göz bebeği MERNİS: Sağlıktan eğitime, bankacılıktan ulaşıma, adaletten sosyal hizmetlere kadar vatandaşımıza hizmet götüren her alanda sunulan hizmetlerin kaynağı olan MERNİS; dünyadaki ilk e-devlet uygulamalarından biri olup, diğer ülkelere ilham kaynağı haline gelen MERNİS, ülkemizdeki her vatandaşımızın gurur duyacağı Türk mühendislerimiz tarafından oluşturulan yerli ve millî bir sistemdir. Aynı zamanda kurum ve kuruluşlarca verilen hizmetlerin omurgası olan MERNİS, 7/24 esasına göre 2.100 kurum ve kuruluşa kesintisiz ve kusursuz şekilde hizmet vermekte olup, bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili de bugüne kadar düzenlenmiş olan 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaporttur.

SOYADI OLMAYAN SEÇMEN OLDUĞU HUSUSU

Basın açıklamasında belirtilen iddialara ilişkin olarak,

1- Soyadı olmayan seçmen olduğu hususu: Nüfus kayıtlarındaki geçmiş yıllardan gelen maddi hatalar yıllara sari olarak düzenli bir şekilde MERNİS veri tabanından incelenmekte ve tespit edilen kayıtlar, kaydın niteliğine göre kişilerin bizzat talebi üzerine idarece veya mahkeme yoluyla düzeltilmektedir. Bu kapsamda MERNİS veri tabanında yer alan 140 milyon nüfus kaydının incelenmesi esnasında soyadı olmadığı tespit edilen 30 kişiye (15 kayıt, 2003 yılı öncesinde Türk vatandaşı ile evlenerek vatandaşlık kazanan ve boşanması sonucu bekarlık soyadı olmayan kişiler) soyadlarını tamamlamaları için başvurada bulunmaları gerektiği bildirilmiştir. Ancak bildirim yapılanların bir kısmınının yurt dışında bir kısmının da başvuruda bulunmaması nedeniyle düzeltme yapılamamaktadır.

AYNI ADRESTE 40 KİŞİNİN BİRLİKTE İKÂMET ETTİĞİ HUSUSU

2- Aynı adreste 40 kişinin birlikte ikâmet ettiği hususu: 5490 sayılı kanunun 50. Maddesine göre yerleşim yeri adresi vatandaşların beyanı esas alınarak yapılmaktadır. Mevzuat gereğince bir adreste ikamet edebilecek kişi sayısına ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak adres beyanları sürekli ve düzenli olarak Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmekte olup şüphe duyulması halinde re’sen adres beyanı esnasında şüphe oluşması halinde ya da aynı adreste ikâmet eden diğer kişilerin itirazı halinde ise mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla inceleme yapılarak gerçeğe aykırılık tespit edilirse cezai yaptırım uygulanmakta ve adres kaydı silinmektedir.

100 YAŞ ÜZERİNDEKİ İLK KEZ SEÇMEN OLDUĞU HUSUSU

3-100 yaş üzerindeki ilk kez seçmen olduğu hususu: 80 yaş ve üzeri kişilerden uzun süre işlem görmeyen (kimlik kartı ya da adres beyanı bulunmayan) kayıtlar tespit edilerek mülki idare amiri emriyle kolluk kuvvetlerince ölü olup olmadıkları araştırılmakta, yapılan arama sonucu ölü oldukları tespit edilenler nüfus kayıtlarından düşülmektedir. Bu işlem süreklilik arz etmekle birlikte, ölü olmadığı tespit edilenler adres beyanında bulunmaları halinde YSK tarafından seçmen kütüğüne ilk defa seçmen olarak dahil edilmektedir. Ayrıca bilindiği üzere ülkemizde hiçbir zaman nüfusa kaydolmayan kişilerin de (saklı nüfus) var olmasından dolayı tespiti halinde bu kişiler de aynı uygulamaya tabi tutulmakta. Günümüz itibariyle MERNİS kayıtlarına göre 100 yaşın üzerinde yaşayan 15.946 kişi bulunmaktadır.

Kanunlar çerçevesinde ülkemiz vatandaşlarımız için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan, teknolojik alanda iddia başarılar sağlayan, birçok projede dünyada öncü olan kurumumuzun, sorumluluk sahibi olması gereken ana muhalefet partisi tarafından hedef alınması ve gerçeği aykırı beyanlarla gündem oluşturulmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır"

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizdeki seçmen bilgisi YSK’nin elinde yok, her seçmeni biliyoruz” demişti. CHP Genel Başkanı, “Doğum yerlerine de bakıyoruz. Kimlere vatandaşlık verildiğini oradan çıkarabiliyoruz. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok” diye konuşmuştu.