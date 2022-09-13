Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a: Sen bunları sayıyla mı buldun?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlerle ilgili sözlerini eleştirerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 10:23
Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a: Sen bunları sayıyla mı buldun?
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili olarak "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i eleştirdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünden beri Milli Eğitim Bakanı’nın ataması yapılmayan öğretmenlere 'çok ağladınız' dediği konusunda açıklama bekliyorum. Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten Fotoroman"


Kemal Kılıçdaroğlu mahmut özer Recep Tayyip Erdoğan

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