Son Dakika... Kılıçdaroğlu Almanya'dan dönerken konuştu: Zehir zemberek sözler

14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nin "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, incelemeler için bulunduğu Almanya’dan dönerken bir kez daha İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına, "Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır! Öyle de muamele göreceklerdir" notunu düştü.

Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır!

Öyle de muamele göreceklerdir. pic.twitter.com/DAlO2cgPpt — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 14, 2022

Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle konuştu:

''Bugün hukukun, adaletin katline şahitlik ediyoruz. Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. 6 yaşında sistematik tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun faillerini bile gözaltına almayan, iki sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar. 28 Şubatçılar artık Saray'ın içerisindedir. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci, yasakçı zihniyetiniz batsın sizin.

"İSTANBUL'A YOLA ÇIKIYORUM"

Unuttuğunuz bir şey var. Hiçbir CHP'li zorbalar karşısında sinmez, geri adım atmaz. Göreceksiniz, öğreneceksiniz bunu. Biz ant içtik ve 'Ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız' dedik. Bu karanlığı yenmek yetmez. Bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız. Şu anda Almanya programımı keserek Berlin'den İstanbul'a yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Milletime söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz."