Son dakika... Kılıçdaroğlu EYT'lilere söz verdi: 'Bu videoyu herkese izletin'
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Erdoğan'ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim!" ifadelerini kullanarak bir video yayınladı.