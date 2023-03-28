Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası klibi Twitter'da gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı...'
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını resmen başlattı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Sana Söz yine baharlar gelecek…" notuyla paylaştığı klip sosyal medyaya damga vurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanyasını Twitter hesabında paylaştığı video ile başlattı.
CHP lideri önceki gün saat 18.50'de resmi hesabından "Sana Söz yine baharlar gelecek…" notuyla bir video yayınladı.
#SanaSöz yine baharlar gelecek… pic.twitter.com/WWqeMS3XqX— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 27, 2023
Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan “#SanaSöz yine baharlar gelecek…” notuyla yayınladığı videoda fırtınalı bir gecenin ardından bahar sabahına uyanan bir kız çocuğu, annesinin “Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek” diye şarkı söylediğini duyuyor.
Çocuk, aynı zamanda videoda çalan şarkıyı da söyleyen annesini dinledikten sonra dışarı çıkıp çiçek topluyor.
"KARNI TOK, GÖNLÜ BOL, YAŞAMAYI SEVEN BİR TÜRKİYE"
Daha sonra çeşitli siyasi mesajlar içeren görüntüler ekrana gelirken Kılıçdaroğlu’nun sesi duyuluyor:
“Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz.”
Kılıçdaroğlu ardından çiçek toplayan çocuğa “Sana söz yine baharlar gelecek diyor” ve ekrana Millet İttifakı liderleriyle el sıkıştığı görüntüler geliyor.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
CHP liderinin seçim kampanyasının ilk klibi sosyal medyaya damga vurdu. #SanaSöz etiketi Twitter'da ilk sıraya yerleşti.
Pek çok sosyal medya kullanıcısı, klip sonrası hissettiklerini Twitter'dan paylaştı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun #SanaSöz klibine gelen tepkilerden bazıları...
Şuna 20 dakikadır ağlıyorum. Kemal dedem ne olur kurtar bizi bu durumdan. #sanasöz pic.twitter.com/9ZHNETSBGx— Emre Mazlumoğlu (@AEMazlumoglu) March 27, 2023
2019 yerel seçimlerinin sloganı "martın sonu bahar" olmuştu. Belediyeleri akp'den kurtardık. 14 Mayıs'ın sloganı "Sana Söz Yine Baharlar Gelecek"— Levent??? (@fevrisosyolog__) March 27, 2023
mesaj sade ve net, umut verici. #SanaSöz pic.twitter.com/GmYDkV0Ts3
Boğaziçi'mize bahar gelsin?? https://t.co/5d5LlieZLU pic.twitter.com/ge0fd6Ouaa— Cem Say (@say_cem) March 27, 2023
Yakın zamana kadar şu videoya bakar iki A4 eleştiri yazardım, daha iyi nasıl olabilirdi diye kafamı patlatırdım. Şimdi boğazım düğümleniyor sadece. Normal değiliz hiçbirimiz. Çok sıradan, mutlu, özgür, güvende ve tok bir ülke. Hayat yeniden. Hatay da yeniden… https://t.co/5mLMOD0HLR— Ayşen Şahin (@temcikterelelli) March 27, 2023
Şu şekil izledim https://t.co/7GG14hkQtL pic.twitter.com/4Jsnxr76bt— sinan (@snn_coskun) March 27, 2023
Çok sevdim videoyu…Neşemizi geri kazanma sözünü sevdim en çok. Yaşama sevincimizi… https://t.co/eRscDPbdBo— Selin Nasi (@selinnasi) March 27, 2023
Arkadaşlar itiraf ediyorum, izlerken gözlerim doldu #SanaSöz https://t.co/yjq3qwiIEV— Sezgi Mengi (@sezgimengi) March 27, 2023
Hayır ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı da… https://t.co/klL3udvuLj— Mertcan Üreten (@MertcanUreten) March 27, 2023
Beni duygulandıran bir klip oldu. Söz duymaya, her şeyin iyi olacağını hissetmeye, umut etmeye ihtiyacımız var. Geleceğe dair en ufak hayali kalmamış yorgun milyonların ülkesinde bir siyasi hareketin umudu ve değişimi hissettirmesi kadar dokunan bir şey yok. Ve genç bir kızın… https://t.co/TYPYH7UmgK— Mehmet Yaşar Altundağ (@YasarAltundag) March 27, 2023
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