Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası klibi Twitter'da gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı...'

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:37

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 09:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanyasını Twitter hesabında paylaştığı video ile başlattı.

CHP lideri önceki gün saat 18.50'de resmi hesabından "Sana Söz yine baharlar gelecek…" notuyla bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan “#SanaSöz yine baharlar gelecek…” notuyla yayınladığı videoda fırtınalı bir gecenin ardından bahar sabahına uyanan bir kız çocuğu, annesinin “Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek” diye şarkı söylediğini duyuyor.

Çocuk, aynı zamanda videoda çalan şarkıyı da söyleyen annesini dinledikten sonra dışarı çıkıp çiçek topluyor.

"KARNI TOK, GÖNLÜ BOL, YAŞAMAYI SEVEN BİR TÜRKİYE"

Daha sonra çeşitli siyasi mesajlar içeren görüntüler ekrana gelirken Kılıçdaroğlu’nun sesi duyuluyor:

“Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz.”

Kılıçdaroğlu ardından çiçek toplayan çocuğa “Sana söz yine baharlar gelecek diyor” ve ekrana Millet İttifakı liderleriyle el sıkıştığı görüntüler geliyor.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

CHP liderinin seçim kampanyasının ilk klibi sosyal medyaya damga vurdu. #SanaSöz etiketi Twitter'da ilk sıraya yerleşti.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, klip sonrası hissettiklerini Twitter'dan paylaştı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun #SanaSöz klibine gelen tepkilerden bazıları...

Şuna 20 dakikadır ağlıyorum. Kemal dedem ne olur kurtar bizi bu durumdan. #sanasöz pic.twitter.com/9ZHNETSBGx — Emre Mazlumoğlu (@AEMazlumoglu) March 27, 2023

2019 yerel seçimlerinin sloganı "martın sonu bahar" olmuştu. Belediyeleri akp'den kurtardık. 14 Mayıs'ın sloganı "Sana Söz Yine Baharlar Gelecek"



mesaj sade ve net, umut verici. #SanaSöz pic.twitter.com/GmYDkV0Ts3 — Levent??? (@fevrisosyolog__) March 27, 2023

Yakın zamana kadar şu videoya bakar iki A4 eleştiri yazardım, daha iyi nasıl olabilirdi diye kafamı patlatırdım. Şimdi boğazım düğümleniyor sadece. Normal değiliz hiçbirimiz. Çok sıradan, mutlu, özgür, güvende ve tok bir ülke. Hayat yeniden. Hatay da yeniden… https://t.co/5mLMOD0HLR — Ayşen Şahin (@temcikterelelli) March 27, 2023

Çok sevdim videoyu…Neşemizi geri kazanma sözünü sevdim en çok. Yaşama sevincimizi… https://t.co/eRscDPbdBo — Selin Nasi (@selinnasi) March 27, 2023

Hayır ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı da… https://t.co/klL3udvuLj — Mertcan Üreten (@MertcanUreten) March 27, 2023