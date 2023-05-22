Son dakika... Kılıçdaroğlu ile Özdağ anlaştı iddiası: 'Ortak metin üzerinde çalışıyorlar'
Son dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği, iki liderin "anlaşma sağladığı" öğrenildi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden bir araya geldi.
Sözcü TV'nin edindiği bilgilere göre; anlaşma sağlayan iki lider, toplantıda ortak metin üzerine çalışıyor.
ÖZDAĞ'DAN SİNAN OĞAN TEPKİSİ
Dağıldığı resmen açıklanan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci turda Erdoğan'a destek kararını açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapmış ve şunları söylemişti:
"Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır."
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