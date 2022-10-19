Son Dakika... Kılıçdaroğlu Osmaniye'de konuşuyor, sert faiz çıkışı: 'Yeni bir sayfa başlatacağız'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, STK, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Allah nasip eder, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde çiftçilerin Tarım Kredi veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye STK, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda açıklama yapıyor. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Allah nasip eder, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde çiftçilerin Tarım Kredi veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçi kardeşim bir nefes alacak. Esnaf ve çiftçi bir toplumun orta direğidir" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- "Bir miting yapmıyoruz, sizinle oturup konuşacağız. Memleketin nereye gittiğini sizde bende görüyoruz. Giderek artan sorunlarımız var. Evlatlarınız var iş bulamıyorlar, siz yaşıyorsunuz ben görüyorum. O zaman bir çıkışa ihtiyacımız var. Var olan sorunları çözmeye ihtiyacımız var. Bunu çözmek için gerçekten ülkeye hizmet etmeyi her şeyin önüne taşıyan bir siyasal anlayışa ihtiyacımız var. Cebini doldurmak için değil halkın cebi dolsun diye mücadele eden insanlara ihtiyacımız var.
- Kim kimlik, inanç üzerinden siyaset yapıyorsa ülkenin sorunlarıyla ilgilenmiyor demektir. Siyasetin görevi millet memnun mu değil mi, işi gücü var mı, ürünün karşılığını alıyor mu almıyor mu?
- 100 yılı bitirdik. 100 yılda büyük sıkıntılar yaşadık ama şimdi ikinci yüzyıla güçlü bir iradeyle çıkmamız lazım. Türkiye'nin hızla büyümesi, kalkınması lazım. Bölgesinde önder olması lazım. Sözü dinlenen bir ülke olması lazım. Eğer bunu yapamazsak sorunlarımızı çözemeyiz. Lider olmanın yolu çalışmaktan, üretmekten geçer. Lider olmanın yolu kişi başına milli geliri arttırmaktan geçer. Eğer milyonlarca kişi gelmiş bizim bu kadar işsizimiz varken onlar da bir şekliyle yanımızda duruyorsa yani sığınmacılardan söz ediyorum yani Suriyelilerden söz ediyorum. Onlara da aş, iş veriyoruz. Soru şu, Suriyeliler buraya niye geldi ve nasıl gidecek? Bu soruların cevabını devleti yönetenlerin vermesi lazım. Bu sorunun cevabını vermiyorsa sizin onlara artı oy verme şansınız yoktur. Ben kendi insanımın önce karnını doyurmak zorundayım. Bu olmadığı taktirde sorunumuz artar.
"KREDİLERİN FAİZLERİNİ SIFIRLAYACAĞIZ"
- Osmaniye fıstık üretiminde Türkiye birincisi. Pamuk, buğday ekenlerimiz var. Hayvancılık yapanlarımız var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Konya'dan küçük olan Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatının neden 10'da 1'i ancak yapabiliyor? Neden et, hayvan, arpa, buğday, yem dışardan geliyor? Hadi petrolü, doğalgazı anladık yok. Peki neden diğerleri dışarıdan geliyor? Çiftçiyi toprağa küstürürseniz her şey dışarıdan gelir. Pandemi bize tarımın stratejik sektör olduğunu gösterdi. Yolu nedir? Allah nasip eder, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde çiftçilerin Tarım Kredi veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçi kardeşim bir nefes alacak. Esnaf ve çiftçi bir toplumun orta direğidir. Esnafın da kredilerinin faizlerini sıfırlayacağız.
- Hafza bazlı tarım planlaması yapacağız. Dönüm maliyeti bulunacak. Planlı olma kaydığıyla hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. O yükü çiftçinin sırtına yıkmayacak.
- 2022'de kanuna göre Türkiye'de çiftçiye 134 milyon lira yardım yapılması lazım. Şu ana kadar 30-35 milyon lira yardım yapıldı. Çiftçinin tarımda kullandığı araçlar icra konusu olmayacak. Ekecek ki borcunu ödesin. Bu düzenlemeyi yapacağız. Çiftçiler için kırmızı mazot uygulamasını düşünüyoruz. Çiftçiye KDV'siz ve ÖTV'siz mazot verilecek. KDV'siz ve ÖTV'siz mazot yata veriliyor. Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Allah'ın güneşi bedava. Yapacağınız paneller. Başka bir şey yok.
- Biri dedi ya 'Elinden tutan mı var, yap.' Yapıyoruz. Çiftçi kooperatif kuracak. Desteği sağlayacağız. Çiftçi evinde ve köyünde kullandığı elektriğe para ödemeyecek. Bunun altyapısını yapıyoruz. Köylerimizde devletin görevlisi, imam varsa; hayvancılık varsa veteriner, çiftçilik yapılıyorsa Ziraat Mühendisi devlet memuru olarak olacak.
- Köylerde nüfus kalmadı. Köylerdeki bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini köyde kaldığı ve üretimini yaptığı sürece devlet ödeyecek.
- Muhtarlara demokrasinin temel taşı diye hitap ederiz. Muhtarların ayrıca bir bütçesi olması lazım. Muhtar vatandaşın en yakın ulaştığı kişidir. Sosyal yardımlar muhtarlar yardımlar aracılığı ile yapılacak. Kişinin yoksulluğunu istismar edilerek yapılan yardımları karşılayacağız. Kimin yardıma ihtiyacı olduğunu muhtar ve bakkal bilir.
- Köy tüzel kişilikleri büyükşehirlerde kaldırıldı. Yeniden gelmesi lazım. Bütüncül bir muhtarlar kanunu yok. Bağımsız bir muhtarlar kanuna ihtiyacınız var. Hazırladık, muhtarların görüşlerini aldık. Birleşik oy pusulanız yok, kamunun size önem vermediğini gösterir.
- Kızdığınız bir muhtar varsa pusulasını cebinize alır koyarsınız, vatandaş ona oy veremez. Muhtarlığı kanun kamu kurumu olarak tanımıyor. Belediye muhtarlıkla ortak proje yapamaz. Çünkü suç işler. Kamu kurumu olarak tanımlanması lazım. Kendi mahallesi ile ilgili belediye meclisi karar alacaksa muhtar o toplantıya katılmalı, söz sahibi olmalı. Ayrıca Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı.
- Osmaniye'de milliyetçi duygunun çok güçlü olduğunu biliyorum. Altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Vatani ile bayrağı ile sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri var. Kim olursa hangi görüşten olursa olsun her insana saygı duyarım. Bayrak ve vatan kırmızı çizgimizdir.
TANK PALET FABRİKASI
- İktidar olduğumuzda şanlı ordumuzun elinden alınıp Katar'a verilen Tank Palet Fabrikamızı şanlı ordumuza vereceğiz. Özünde milliyetçiyiz. Dünyada askeri doktoru, hastanesi olmayan ülke yok. Bizim ordumuzun ne hastanesi ne doktoru kaldı. İktidar olduğumuzda ordunun elinden alınan bütün hastaneleri yeniden ordumuza vereceğiz.
- Sivil bir doktor terörle mücadelede, eksi 30 derecede görev yapmaz. Askeri hekim gider, görevi o zaten. Şarapnel patladığı zaman ilk müdahaleyi o yapar. Siz başka bir ülkeden Türkiye'ye getirdiğinizde yolda şehit oluyor. Hangi gerekçeyle ordunun elinden hastaneler alındı?
- Türkiye tarihinde ilk kez kendi topraklarımızdan bayrağı indirdik, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık. Hani bunlar milliyetçiydi, vatanseverdi? Türkiye'nin bir karış toprağı için canımızı vermeye hazırız. İktidar olduğumuzda göreceksiniz: Süleyman Şah Türbesi o topraklara gidecek, bayrağımız kendi toprağında dalgalanacak.
- Kendi topraklarında yabancı bir ülkenin askerini isteyen var mı? O nedenle Suriye Tezkeresi'ne 'hayır' dedik. "Cumhurbaşkanı isterse yabancı ülkenin askerlerini Türkiye'ye davet edebilir", ne demek? Şu ana kadar cevap yok. Siz de sorun. Hangi emperyal cümleyi dikte ettirdi.
- En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Irkçılık yapmadan, Türkiye'nin itibarını koruyarak göndereceğiz. Önce onların oradaki yolunu, hastanesi Avrupa Birliği fonlarıyla müteaahhitlerimiz yapacak.
- Can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması için mevcut olan yönetimle protokol yapılacak, gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girecek. Tırnaklarına zarar gelmeyecek. Gaziantepli iş insanlarının daha önce orada fabrikaları vardı. Fabrikalarını yeniden açın, iş verin' diyeceğiz. Orada çalışsınlar üretsinler, sonra turist olarak gelsinler Türkiye'ye. Türkiye büyük bir itibar yapacak."
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