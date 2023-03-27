Son dakika... Millet İttifakı 'start'ı verdi: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası resmen başladı!
Son dakika gelişmesi... Millet İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını resmen başlattı. Kılıçdaroğlu kampanyayı, sosyal medya hesabından 'Sana Söz' sloganıyla yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.
Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını resmen başlattı.
Kılıçdaroğlu kampanyayı, sosyal medya hesabından "#SanaSöz yine baharlar gelecek…" başlığı ile yaptığı videolu paylaşımla duyurdu. Cumhurbaşkanlığı kampanyasının ilk filmi olan videoda, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile el ele olduğu görüntülere de yer verildi.
Millet İttifakı'nın beş genel başkanı ile birlikte kayıtlara geçen görüntülerin de birleştirdiği videoyu Kılıçdaroğlu, "Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek" ifadeleriyle bitirdi. Levent Yüksel'in 'Tuana' şarkısının kullanıldığı videoda Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle seslendi:
"Sana söz, birbini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan; uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan; ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen; en güzel şarkıları bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocukların gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz, yine baharlar gelecek"
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