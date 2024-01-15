Son dakika... MHP, 55 adayını daha açıkladı

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 3 il, 10 büyükşehir ve 42 ilçenin daha belediye başkan adaylarını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:19
Son dakika... MHP, 55 adayını daha açıkladı
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MHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen aralarında 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 seçim bölgesindeki adaylarını açıkladı.

MHP’nin Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars adayı Ötügen Senger, Ankara Ayaş adayı Mehmet Kirazdibi, İzmir Çeşme adayı Esat Tanık aldı.

Parti daha önce 110 belediye başkan adayını daha duyurmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın açıkladığı aday listesi şöyle:


31 Mart 2024 MHP aday adaylık

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