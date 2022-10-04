Son Dakika... MHP'nin ilk grup toplantısında Bahçeli'den adaylık çıkışı: 'Sonuna kadar haykıracağız'

04 Ekim 2022 Salı, 10:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Bahçeli, "16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız. 'Aday belli, karar net' diyeceğiz. Bizim adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

"Türkiye'yi parlak bir geleceğe ulaştırma hususunda sahip olduğumuz sorumluluk bilincinin boyutu devasadır. Çünkü biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. 2023 yılında bir yanda cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağız, diğer yanda cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimini yapacağız.

EYT'LİLER DÜZENLEMESİ: BU YIL BİTMEDEN BU YARA KAPANACAK

TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.

2023 yılına çok sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünen basiretli bir kavrayışla çalışmalarımıza hız veriyoruz. Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen herkesi bağrımıza bastık. Gördük ki, Türk Milleti'nin zillete düşme ihtimali, 2023 yılında sonu meçhul maceraya atılma iradesi asla söz konusu değildir. Müşahede ettik ki cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bunu da Cumhur İttifakı eliyle yapacaktır. 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de Erzurum toplantılarımızla meydanın boş olmadığını ispat ettik.

ANKETÇİLERE TEPKİ

Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkıp çıkmamayı bir kez daha düşünmelerinde yarar olacağı kanaatindeyim. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş sefillere hatırlatırım ki, Türk Milleti var olduğu sürece 3 hilalin önü kesilemez. MHP, Türkiye'nin son siperidir. Anketler şunu söylemiş, bunu söylemiş. Bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız. Milletimiz ne diyorsa onun gereğini yaparız. Üfleyerek hamam ısıtmaya, kişneyerek at doyurmaya çalışanlara aziz Türk Milleti zamanı geldiğinde hesabı çekmek için bekliyorlar.

"ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Cumartesi günü başlamak suretiyle 'adım adım 2023 köyüm benim' sohbet toplantıları ile vatanımızın en ücra köşelerine bir kez daha gönül ve sevda seferine çıkıyoruz. Köylerde olacağız, köylülerimizi ziyaret edeceğiz. 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız. 'Aday belli, karar net' diyeceğiz. Bizim adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız.

"DÜNYAYA İLAN EDİYORUM, HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ"

Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli çözüme engel için yeni senaryo gündemdedir. Yunanistan gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23, Sisam'a 18 zırhlı askeri araç sevk etmiştir. ABD menşeili silahlar etrafımızda çevrelenmiştir. Yunanistan, ABD'nin dolduruluşuna gelip Türkiye'ye meydan okumaktadır. Ülkemize Akdeniz ve Ege'den silah gösterilmektedir. Türkiye çembere alınmaktadır. Bu aşamada Yunanistan'ın Kuzey Ege adaları ile 12 Ada üzerindeki egemenlik iddiaları kesinlikle haksızdır. Yunanistan'ın adaları askeri hedefler için kullanamayacağı hükme bağlanmıştır. Mevcut durumda Kuzey Ege denizinde askersiz olmak kaydıyla Yunanistan'a verilen 9 Türk adası asker ve silahla doldurulmuştur. Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımızı çiğnetmeyiz. Hakkımızdan vazgeçmeyiz. Hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların da gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir.

RUSYA'NIN 'İLHAK' KARARINA TEPKİ

Kırım'ın ilhakına nasıl karşı çıktıysak aynı tavrı son ilhak kararına da gösteriyoruz. Putin'in ilhak kararı çok tehlikeli sonuçlara kapı açacak. Ukrayna'nın egemenlik haklarına yönelik bölücü operasyonu doğru bulmuyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NU VE ALTILI MASAYI HEDEF ALDI

Her birisinin aday profili farklıdır. Bunlar şimdiden koltuk kavgasına tutuşmuştur. Diyorum ki, bunlardan ne köy olur ne de kasaba. Gösterecekleri adayları Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacakmış. Aç gezip tok sallıyorlar. Hele bir adayınızı açıklayın, hele kim olduğunu bir söyleyin. Ağzınız aşa değse de başınız eninde sonunda taşa değecektir. 13. cumhurbaşkanının Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını da milletimizin teveccühü ile mutlaka göreceklerdir. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak için gözünü hırs bürümüştür. İP başkanının Kılıçdaroğlu'na ömür boyu şükran duyacağını söyledikten sonra, CHP'ye borçlarını ödediğini söylemesi pazarlığı kızıştıran bir taktiktir. CHP demek HDP demektir. CHP demek İP demektir. HDP demek PKK demektir, cinayet demektir, ihanet demektir.

CHP'nin gazeteci kisveli teröristi kanlı bir eylem düzenledi. 1 polisimiz şehit oldu, 1 polisimiz yaralandı. Bu terörist CHP'nin gazeteci olarak sahip çıktığı bir katildi. PKK'nin sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, terörist için DNA testi istedi. Sayın Kılıçdaroğlu, kimin yolundasın, haber kaynakların nerede ve kimlerdir? DNA testi isterken hiç mi utanmadın?"