Son dakika... MHP'nin yeni Meclis grup yönetimi belirlendi
Son dakika haberi... MHP'nin yeni Meclis başkanlık divanı üyelikleri ile grup yönetimi belirlendi. Buna göre, Meclis Başkanvekilliği görevine İstanbul Milletvekili Celal Adan getirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Meclis Başkanlık Divanı’nda partiye düşen üyelikler ile Meclis grup yönetimi belirlendi. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Celal Adan geçen dönem olduğu gibi bu dönem de Meclis Başkanvekili olarak görev yapacak.
MHP TBMM İdare Amirliği’ne ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ı görevlendirdi. MHP’de Grup Başkanvekilliklerine de Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, getirildi.
MHP'den yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirilmiştir; TBMM Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan ile TBBM İdare Amirliği'ne ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay görevlendirilmiştir."
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