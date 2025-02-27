Öcalan'ın çağrısını okuyacak isimler belli oldu: Açıklama 'fotoğraflı' olacak
DEM Parti heyeti bugün 3. İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Heyet, saat 17.00'de İstanbul Elit World (Taksim) Otel'de açıklama yapacak. Açıklama öncesi, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ne şekilde ve kimler tarafından okunacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...
İmralı'dan tarihi çağrı için gözler saat 17.00'de... DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gitti.
Heyet, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüştü.
ÖCALAN'IN MESAJI OKUNACAK
Saat 17.00'de İstanbul’da yapılacak açıklamada, Öcalan’ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.
AYRINTILAR BELLİ OLDU
Son olarak, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ne şekilde ve kimler tarafından okunacağı belli oldu.
TÜRKÇESİNİ PERVİN BULDAN OKUYACAK
Öğrenilene göre açıklama, Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça okunacak.
Yeni Yaşam gazetesinin haberine göre; Abdullah Öcalan’ın çağrısının Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okuyacak.
AÇIKLAMA 'FOTOĞRAFLI' OLACAK
Açıklamanın saat 17.00’de başlaması bekleniyor. Açıklamanın yapılacağı dakikalarda, İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan’ın birlikte çektirdiği fotoğrafın da yayımlanması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Terör örgütü PKK’nın uzantılarından KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat Öcalan’ın çağrısının videolu olması gerektiğini belirterek yazılı bir açıklamanın kabul edilemeyeceğini, açıklamanın mutlaka videolu olması gerektiğini dile getirmişti.
Dikkat çeken bu çıkışın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “görüntü mesaj mevzuatta yok” açıklamasında bulunmuştu.
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