Son Dakika... Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu: 'Bu kararı tanımıyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i makamında ziyaret ederek parti örgütü ile bir araya geldi. Özgür Özel, parti il binasının önünde konuştu.

CHP lideri Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Biz Türkiye'nin en güçlü ailesiyiz. Burası baba ocağıdır. Baba ocağının tapusu sadece bir kişinin adına kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

CHP İl Başkanı İl Başkanlığı'nda görev yapar. Benim İl Başkanım Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır.

Şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımızı ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını Silivri'de ziyarete gitmeden önce tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına buraya il başkanımızı ziyarete geldim. Kendisiyle yöneticilerimizle, milletvekillerimizle içinde bulunulan durumu değerlendirdik ve birazdan buradan ayrılacağım.

''ALINMASI MÜMKÜN BİR KARAR DEĞİL''

Ardından da her birimiz görevimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır.

Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri, onların seçtiği, onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar bundan 2 yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.

''BU KARARI TANIMIYORUZ''

Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il başkanımız ve ekibi görevine devam ediyor.''