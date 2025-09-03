Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu: 'Bu kararı tanımıyoruz'

Son Dakika... Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu: 'Bu kararı tanımıyoruz'

3.09.2025 13:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu: 'Bu kararı tanımıyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada ''Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il başkanımız ve ekibi görevine devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i makamında ziyaret ederek parti örgütü ile bir araya geldi. Özgür Özel, parti il binasının önünde konuştu.  

CHP lideri Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle: 

''Biz Türkiye'nin en güçlü ailesiyiz. Burası baba ocağıdır. Baba ocağının tapusu sadece bir kişinin adına kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 

CHP İl Başkanı İl Başkanlığı'nda görev yapar. Benim İl Başkanım Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır.

Şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımızı ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını Silivri'de ziyarete gitmeden önce tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına buraya il başkanımızı ziyarete geldim. Kendisiyle yöneticilerimizle, milletvekillerimizle içinde bulunulan durumu değerlendirdik ve birazdan buradan ayrılacağım.

''ALINMASI MÜMKÜN BİR KARAR DEĞİL''

Ardından da her birimiz görevimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır.

Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri, onların seçtiği, onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar bundan 2 yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.

''BU KARARI TANIMIYORUZ''

Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il başkanımız ve ekibi görevine devam ediyor.'' 

 

İlgili Konular: #Özgür Özel

İlgili Haberler

Özgür Çelik görevden alındı... İmamoğlu'ndan ilk açıklama! İsim vermeden Gürsel Tekin'e yüklendi: 'Ben CHP'liyim' diyen hiçbir siyasetçi...
Özgür Çelik görevden alındı... İmamoğlu'ndan ilk açıklama! İsim vermeden Gürsel Tekin'e yüklendi: 'Ben CHP'liyim' diyen hiçbir siyasetçi... Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasının ardından bir açıklama yapan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Buradan güçlü bir şekilde ifade ediyorum; CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki 'ben CHP’liyim' diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz" dedi. İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecektir" vurgusu yaptı.
Yandaş Cem Küçük 'kendi senaryosunu' açıkladı: 'Özgür Özel istifa edecek, Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacak'
Yandaş Cem Küçük 'kendi senaryosunu' açıkladı: 'Özgür Özel istifa edecek, Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacak' Yargı kararlarını "önceden haber vermesiyle" sık sık tepki çeken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve yönetimin görevden alınmasına yönelik, "Bu durum 15 Eylül’de Ankara’daki mahkemenin mutlak butlan vereceğini kesinleştirdi. Kemal Bey ya da başkası CHP yönetimini devralacaktır" yorumunu yaptı.
CHP İstanbul il yönetimine 'yargı darbesi': Dünya basınında nasıl yankılandı?
CHP İstanbul il yönetimine 'yargı darbesi': Dünya basınında nasıl yankılandı? CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması, uluslararası basında geniş yankı buldu. Dünya basını kararı, “muhalefete yönelik baskıların yeni halkası” olarak değerlendirirken, gelişmenin Türkiye ekonomisinde sert dalgalanmalara yol açtığı vurgulandı.
Tehdit gibi sözler! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'i 'etiketleyip' hakaretler yağdırdı: 'Senden hiçbir halt olmaz, sonun geldi'
Tehdit gibi sözler! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'i 'etiketleyip' hakaretler yağdırdı: 'Senden hiçbir halt olmaz, sonun geldi' MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya platformu X üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Yönter, Özel’i “iftira ve asılsız iddialara sarılmakla” suçlayarak, “Senden hiçbir halt olmaz, sonun geldi; siyasetin yüz karası olarak anılacaksın” ifadelerini kullandı.