Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Özgür Özel'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret: Gündem ara seçim

9.04.2026 15:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu 'ara seçim' görüşmeleri kapsamında ziyaret etti. İki lider de Hatay hakkında, milletvekili Can Atalay'ın yerinin TBMM olduğunu ifade etti. Kocaeli için ise liderler, hayatını kaybeden milletvekili Hasan Bitmez yerine Saadet Partisi'nden bir milletvekilinin aday olması gerektiği konusunda fikirlerini belirtti.

 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

"CAN ATALAY İÇİN HATAY HALKI KARAR VERİR"

Ziyaretin ardından konuşan Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"1960'tan beri yapılagelmiş ve o günden bugüne kadar ne Demirel'in ne Ecevit'in ne Özal'ın ne Erbakan'ın kaçmadığı ara seçimden kimsenin kaçamayacağını söyledik, bir adım atılması gerekeni söyledi. İktidar medyası bu konuyu yanlış yerden tartıştı. Milletvekillerinin istifa etmesi gerekiyormuş gibi, şimdi boş olduğunu bizim iddia ettiğimiz 7 ama fiilen 8 bölge var. Burada tartışmalı alan Hatay. Hatay'da boş koltuk yok, Hatay'ın milletvekili haksız yere içerde tutuluyor. 

Konuyu karmaşık hale getiren sayın Numan Kurtulmuş'un Anayasa kararlarına rağmen ses çıkarmaması, üstüne düşüne yapıp Meclis kütüğüne kaydettirmemesinden kaynaklanıyor. Durumu karmaşık hale getiren sayın Başkan'ın tutum alma meselesi. Siz Hatay dolu diyorsanız, çağırın gelsin Can Atalay görev yapsın. Hatay boş diyorsanız bizim Hatay'da milletvekili adayımız yok. Hatay kendi referandumunu yapar, Can Atalay gelsin mi gelmesin mi diye.

"SAYIN BAŞBAKAN BENİ CESARETLENDİRDİ"

Ben bir fikrimi izah ettim, sayın Başbakan da beni bu konuda cesaretlendirdi. Ara seçim yapıldığında, aman koşalım orayı alalım diye değil, örneğin Kocaeli'de koltuk Hasan Bitmez'den boşaldı. Örneğin biz orada iktidarın adayı karşısında gösterilecek tek adayı, Saadet Partisi'nden belirlenmesini düşünürüz ve oralarda aday çıkarmayı düşünmeyiz. Saadet Partisi, Hasan Bitmez'in yarım kalan sözünü Filistin adına sürdürecek kişiyi Kocaeli halkına seçtirmelidir diye değerlendiriyoruz."

DAVUTOĞLU: TEKLİFE KARŞI ÇIKMAYIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise ara seçim gündemine ilişkin şunları söyledi:

"Seçimler niçin vardır, seçim aşı olmak gibidir. Bedeni belli dönemlerle aşılarız ki başka şeylere karşı direnç kazansın. Eskiden 4 yılda bir seçim olurdu, şimdi 5 yıla çıktı. Seçimi kazandığınızda 5 yıl bir daha sınava girmiyorsunuz. Acaba onayı var mı halkın diye sınava tabi olmuyorsunuz.

Belli aralıklarla halkın önüne gitmek iktidara güç katar. Sayın Erdoğan onu çok iyi yapardı. Teşkilatları mobilize eder. Şimdi söylüyorum, AK Parti teşkilatlarından şikayetleri var. Yorgunluk oldu diye. Mental yorgunluğu aşmak için 7 milletvekili için sandığı koyun, bir anda AK Parti teşkilatları hareketlenir. Bu size de yarar. Dolayısıyla böyle bir teklif gelmesi halinde biz, hiçbir seçime karşı çıkmadığımız gibi böyle bir teklife de karşı çıkmayız.

Can Atalay'ın yerine seçim yapılmasını doğru bulmam. Atalay'ın yeri cezaevi değil TBMM'dir. Kendileri de ifade ettiler, ya 7 olur ya da ortak bir aday olarak Can Atalay çıkar. Rahmetli Hasan Bitmez ise ona bir borcumuzdur."

İlgili Konular: #Özgür Özel #ahmet davutoğlu #ara seçim

İlgili Haberler

Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e 'ara seçim' desteği: 'Seçimin her türlüsü için varız' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Özel, Türkiye'nin bir sandığa ihtiyacının olduğunu belirterek, "Diyorlarsa erken genel seçim, zaten bugünden hazırız, dünden razıyız" dedi. Dervişoğlu ise Türkiye'nin erken genel seçime ihtiyaç duyduğunu kaydetti ve "Seçimin her türlüsü için evet oyu kullanırız" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'den İran'daki ateşkes sonrası ilk yorum: 'Savaşın bedelini Türkiye'deki yoksullar ödemeye başladı' CHP lideri Özgür Özel, İran ve ABD'nin iki haftalık ateşkesine ilişkin konuştu. "Yüreğimiz ağzımızda takip ettik. Savaş hiç olmazsa iki haftalığına durdu. Savaşların kazananı olmaz" diyen Özel, iç siyasete dair de mesajlar verdi. CHP lideri, "Türkiye’nin demokratlara ve yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var" diye konuştu.
Son Dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “ara seçim” çağrısına yanıt verdi. Kurtulmuş, "Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir. Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa’da ve İç Tüzük’te bellidir" dedi.