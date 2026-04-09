Son Dakika... Özgür Özel'den Ahmet Davutoğlu'na ziyaret: Gündem ara seçim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

"CAN ATALAY İÇİN HATAY HALKI KARAR VERİR"

Ziyaretin ardından konuşan Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"1960'tan beri yapılagelmiş ve o günden bugüne kadar ne Demirel'in ne Ecevit'in ne Özal'ın ne Erbakan'ın kaçmadığı ara seçimden kimsenin kaçamayacağını söyledik, bir adım atılması gerekeni söyledi. İktidar medyası bu konuyu yanlış yerden tartıştı. Milletvekillerinin istifa etmesi gerekiyormuş gibi, şimdi boş olduğunu bizim iddia ettiğimiz 7 ama fiilen 8 bölge var. Burada tartışmalı alan Hatay. Hatay'da boş koltuk yok, Hatay'ın milletvekili haksız yere içerde tutuluyor.

Konuyu karmaşık hale getiren sayın Numan Kurtulmuş'un Anayasa kararlarına rağmen ses çıkarmaması, üstüne düşüne yapıp Meclis kütüğüne kaydettirmemesinden kaynaklanıyor. Durumu karmaşık hale getiren sayın Başkan'ın tutum alma meselesi. Siz Hatay dolu diyorsanız, çağırın gelsin Can Atalay görev yapsın. Hatay boş diyorsanız bizim Hatay'da milletvekili adayımız yok. Hatay kendi referandumunu yapar, Can Atalay gelsin mi gelmesin mi diye.

"SAYIN BAŞBAKAN BENİ CESARETLENDİRDİ"

Ben bir fikrimi izah ettim, sayın Başbakan da beni bu konuda cesaretlendirdi. Ara seçim yapıldığında, aman koşalım orayı alalım diye değil, örneğin Kocaeli'de koltuk Hasan Bitmez'den boşaldı. Örneğin biz orada iktidarın adayı karşısında gösterilecek tek adayı, Saadet Partisi'nden belirlenmesini düşünürüz ve oralarda aday çıkarmayı düşünmeyiz. Saadet Partisi, Hasan Bitmez'in yarım kalan sözünü Filistin adına sürdürecek kişiyi Kocaeli halkına seçtirmelidir diye değerlendiriyoruz."

DAVUTOĞLU: TEKLİFE KARŞI ÇIKMAYIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise ara seçim gündemine ilişkin şunları söyledi:

"Seçimler niçin vardır, seçim aşı olmak gibidir. Bedeni belli dönemlerle aşılarız ki başka şeylere karşı direnç kazansın. Eskiden 4 yılda bir seçim olurdu, şimdi 5 yıla çıktı. Seçimi kazandığınızda 5 yıl bir daha sınava girmiyorsunuz. Acaba onayı var mı halkın diye sınava tabi olmuyorsunuz.

Belli aralıklarla halkın önüne gitmek iktidara güç katar. Sayın Erdoğan onu çok iyi yapardı. Teşkilatları mobilize eder. Şimdi söylüyorum, AK Parti teşkilatlarından şikayetleri var. Yorgunluk oldu diye. Mental yorgunluğu aşmak için 7 milletvekili için sandığı koyun, bir anda AK Parti teşkilatları hareketlenir. Bu size de yarar. Dolayısıyla böyle bir teklif gelmesi halinde biz, hiçbir seçime karşı çıkmadığımız gibi böyle bir teklife de karşı çıkmayız.

Can Atalay'ın yerine seçim yapılmasını doğru bulmam. Atalay'ın yeri cezaevi değil TBMM'dir. Kendileri de ifade ettiler, ya 7 olur ya da ortak bir aday olarak Can Atalay çıkar. Rahmetli Hasan Bitmez ise ona bir borcumuzdur."