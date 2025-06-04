Son Dakika... Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özel, görüşme sonrası açıklamalarında şunları söyledi:

''Arkadaşlarımızı başka şehirlere naklediyorlar, eşlerinin, çocuklarının annelerinin ziyaretine engel olmaya çalışıyorlar bu kadarına FETÖ bile tenezzül etmedi.

Ölümden başka hiçbir şey bu yaptıklarının yanlarına kalmayacağına inancımı eksiltemez. Çocukla ve eşle uğraşmanın, anneyle uğraşmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama eşlerine, çocuklarına, ailelerine ilişmeden. Bu yaptıklarının hesaplarını verecekler.

Bu kadar kötülüğün yanlarına kalacağını düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Ne hissettiklerimi bilsinler. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler

Hiçbir siyasi parti ile bayramlaşmayacağız. Ben tüm milletimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ama bize bayram gelmedi. Bu kadar zulmü, çocuğa eşe yapılanları görünce ne bayramı?

İZMİR'DEKİ GREV

DİSK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki anlaşmayı sağladık. Başkanımıza yönelik haksız ifadeler kullanıldı. Arzu başkanın ve bizim arkadaşlarımızın verdiği emek çok kıymetli.

Bizim kırdığımız, üzdüğümüz varsa veya herhangi bir emekçi kardeşim İzmir'de yaşananlara üzerinden üzüldüyse, kırıldıysa tümünü üstüme alıyorum. Haklarını helal etsinler.''