Son dakika... Sessizliğini bozdu: Erdoğan'dan CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ile Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ele alınacağı belirtildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ablukası sonucu yaşanan gerilime değindi.

"Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz" diyen Erdoğan, "Giderseniz kanunda işaret edilen mahkemelere kararın gözden geçirilmesi için müracaat edersiniz. Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Böyle bir sorumsuzluğa göz yumulması düşünülemez" ifadelerini kullandı.

"ANA MUHALEFETTE KIZIŞAN KOLTUK KAVGASI..."

Erdoğan, CHP'yi hedef alarak, şöyle konuştu:

"Talan, rüşvet, soygun, milleti haraca bağlamaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Şimdi bunun hesabını yargıya veriyorlar. Bağırsalar, çağırsalar, yabancı medya kanallarına süklüm büklüm sızlansalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklardır. Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı bir şeydir tanımamak ayrı şeydir.

Sokakların karıştırılmasına İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere milletin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefette kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz. Adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyyen yerine getireceğiz."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tartışmalı bir karar ile görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanmasının ardından kriz büyüdü. Gürsel Tekin, “Ben pazartesi saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım” dedi.

CHP Gençlik Kolları gece destek çağrısı yaptı, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti. Ardından polis, il binasını bariyerlerle çevirdi. Gece çıkan arbedenin ardından birçok yurttaş il binasına giriş yapabildi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat yerleştirildi. Vekiller nöbete başladı. Polis ise biber gazlı müdahalede bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Yeni il binasının adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.