Saldırının ardından Sedat Peker cephesinden yeni açıklama: Süleyman Soylu'yu işaret etti
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mafya-siyaset ilişkileri hakkında iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında el koyma kararı alınan ve Milli Park ve Bahçeler'e devredilen Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.
Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine düzenlenen saldırı, sabah 09.30'da gerçekleşti. Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti. Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Silahlı saldırının ardından Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Sn. Reis Sedat Peker’in Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırının kamuoyunda büyük tepki oluşturması üzerine Süslü Sülü’nün polisleri tarafından tansiyonu düşürüp algıyı başka bir yöne çekmek için “Konunun Sedat Peker ile bir ilgisi yok vuran şahısla vurulan şahsın arasındaki alacak verecek meselesi” diye gazetecilere bilgi veriliyor. Bu tamamen yalandır" ifadelerine yer verildi.
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