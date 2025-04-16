Son dakika... Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 10 saatlik sürenin ardından bitti
Dün gece geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi.
Kalp krizi geçirmesi üzerine dün akşam hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi.
Önder'in 10 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Önder'in son durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama bekleniyor.
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