Ankara'da seçimi kim kazandı? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu kazandı? Ankara başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Ankara'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları....
Ankaralılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Ankara'da seçimi hangi aday kazandı?
ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Mansur Yavaş, AKP'den Turgut Altınok, İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım, Zafer Partisi'nden Hüseyin Bartu Soral ve DEM Parti'den ise Gültan Kışanak başkan adayı olarak aday gösterildi.
ANKARA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Ankara'da "Mansur Yavaş, Turgut Altınok, Cengiz Topel Yıldırım ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Ankara'da ANKA'nın paylaştığı verilere göre şu an Ankara'da %12.68 sandık açıldı. Bu verilere göre CHP %64.57, AKP %31.28, YRP %2.55, DEM %0.71 ve İYİ Parti 0.88 oy aldı. Canlı sonuçlar güncellendikçe haberimiz güncellenecektir.
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