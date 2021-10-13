SON DAKİKA... Soylu'dan 'siyasi cinayetler' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "siyasi cinayetler" tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayet kaygım var" açıklamasına ilişkin açıklama yaptı.
"İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok" diyen Soylu, bunun bir "FETÖ taktiği" olduğunu öne sürüp "2016 Mart ayında Ana Muhalefet Genel Başkanı aynı siyasi cinayetler ifadesini kullanmış. Acaba bu bir şifre midir?" ifadelerini kullandı.
İddia CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmişti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın sözleri belli çevreleri cesaretlendiriyor" diyerek siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde kaygıları olduğunu belirtmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
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