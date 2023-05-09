Yandaş Yeni Şafak manşetine taşımıştı... MSB duyurdu: İmamoğlu'na taşlı saldırıda Piyade Uzman Çavuş Akif Keleş gözaltına alındı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:35

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle, Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Akif Keleş'in gözaltına alındığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Söz konusu açıklamada "Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir" denildi.

Öte yandan P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları; Erzurum’daki taşlı saldırıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçlamaya devam ederken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Erzurum'da ilk taşı atan FETÖ bağlantılı" açıklaması dikkat çekmişti.

Soylu, "Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş. Olayda 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı" açıklamasını yapmıştı.

YENİ ŞAFAK BAKANLARLA 'TERS DÜŞTÜ'

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi de, manşetine söz konusu 'FETÖ' iddiasını taşımıştı.

"Provokasyondan FETÖ izi çıktı" başlık haberde taş atanlardan birinin istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş olduğu; Keleş'in de FETÖ’den işlem görmüş olduğu öne sürülmüştü.

Erdoğan ve bakanlarının İmamoğlu'nu suçlayıcı açıklamaları dikkate alındığında, iktidarın FETÖ'cü bir organizasyona mı sahip çıktığı sorusu gündeme gelmişti.