Son Dakika... YSK'den Gümüşhane kararı: AKP'nin talebini reddetti

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP'nin Gümüşhane’de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 16:34
Son Dakika... YSK'den Gümüşhane kararı: AKP'nin talebini reddetti
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.

31 Mart'ta 6 bin 690 oy alan MHP Gümüşhane'de seçimi kazanırken AKP'nin adayı ise 6.141 oyda kalmıştı.


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