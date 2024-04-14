Son Dakika... YSK'den Gümüşhane kararı: AKP'nin talebini reddetti
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP'nin Gümüşhane’de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.
31 Mart'ta 6 bin 690 oy alan MHP Gümüşhane'de seçimi kazanırken AKP'nin adayı ise 6.141 oyda kalmıştı.
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