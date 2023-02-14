Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 12:14

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 12:18

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin, Ankara’daki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

70 yaşında hayata veda eden Gültekin'in ölümü, Sosyalist Cumhuriyet Partisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerle duyuruldu:

"Genel başkanımız, abimiz, canımız, önderimiz, güzel insan Mehmet Bedri Gültekin'i bu sabah kaybettik. Kalp krizi geçirdi, bütün müdahalelere rağmen kurtaramadık."

Mehmet Bedri Gültekin’in cenazesinin yarın (15 Şubat 2021 Çarşamba) Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Merkezi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli merkeze bağlı Gömemiş köyüne gönderileceği ve 16 Şubat Perşembe günü toprağa verileceği belirtildi.

Mehmet Bedri Gültekin, 2020 yılında Doğu Perinçek'in başında olduğu Vatan Partisi'nden ayrılarak Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer almıştı.