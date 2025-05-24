Sosyalist Enternasyonal'de 'Free İmamoğlu' pankartı: DEM Partili Hatimoğulları ve Temelli'nin pankartı kaldırmaması dikkat çekti

Sosyalist Enternasyonal, İstanbul'da CHP'nin ev sahipliğinde toplandı. Dünyanın birçok noktasından sol sosyalist ve sosyal demokrat partilerin buluşmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için pankartlı mesaj verildi.

''Free İmamoğlu'' yazılı pankart katılımcılar tarafından hep birlikte kaldırıldı.

HATİMOĞLULLARI VE TEMELLİ KALDIRMADI

Pankartın kaldırıldığı anlarda toplantının katılımcısı olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin pankartı kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

TEMELLİ'DEN AÇIKLAMA

Basına açıklamada bulanan Temelli 'Free İmamoğlu' pankartını neden kaldırmadıklarına ilişkin sorulan soruya ''Partimiz kaldırdı ama bizim önümüzde yoktu. İmamoğlu'nun Demirtaş'ın ve Yüksekdağ'ın özgürlüğünden yanayız. Ekrem bey bizim ortak adayımızdı. Her zaman birlikte çalışmaktan keyif aldık'' açıklamasını yaptı.