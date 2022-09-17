Soylu: 'Angelina Jolie'yi Suriye'ye gönderip vicdanlarını temizliyorlar'

17 Eylül 2022 Cumartesi, 15:25

Kırklareli'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Suriye'de birçok insanın hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu kadar çocuk öldürüldü. Angelina Jolie'yi oraya gönderiyorlar, bir fotoğraf çektiriyorlar bir kampta, ondan sonra kendi vicdanlarını temizliyorlar. 'Biz yardım ettik' diyorlar. Oraya da yardım eden, en çok yardım eden bir tek millet var o da bu büyük millet. İnanın ki orada küçük çocuklar var. Sadece 4 milyon insan İdlib'de yaşıyor. Bizim yaptığımız briket evler olmasa çadırlarda yaşayacaklar kış, yaz" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLIĞI KÖTÜ GÖSTERMEK İÇİN..."

"'Radikalleşmeden dünyayı uzaklaştırmak lazım' diyorlar. Bunu söyleyen kim? İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa, Amerika..." diyen Soylu, "Peki bu çocuklar orada eğer okumazlarsa, bu çocuklar eğer orada bu savaşın bütün zorluklarını yaşarlarsa dünyaya kızmazlar mı? Radikalleşmezler mi? Onlar başka türlü kullanılma eylemine girmezler mi? Peki niçin müsaade ediyorlar böyle olmasına? Sadece bir tek şey için. Müslümanlığı kötü göstermek için. Bu kadar açık ve net. Oyunlarını iyi kurmuşlar. Bu coğrafya huzursuz olsun istiyorlar. Türkiye için ne istiyorlar? Türkiye de aynen Irak gibi, aynen Suriye gibi, aynen Yemen gibi, aynen Libya gibi, aynen Balkanlar'daki istikrarsızlıklar gibi... Bakın Bulgaristan'da 2 Ekim'de seçim var. Son 2 yılda 4. seçim. 6 parti koalisyon oldu, 7 ay yürütemediler" dedi.

'SİZİN ÜCRETİNİZİ ECDADINIZ ÖDEDİ'

Dünyanın bir bölümünün çok acımasız olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Köle Isaura filmi çıktığı zaman bütün televizyonu olanlar ona kitlenirlerdi. Onun o halini içselleştirirlerdi ve itiraz ederlerdi. Hem sömürdüler, hem madenlerini sömürdüler, hem emeklerini sömürdüler. 2 Afrika kökenli ülke birbiriyle komşu, biri Fransızca konuşuyor, biri İngilizce konuşuyor. Kendi dillerini konuşamıyorlar. Geçen gün Macron Cezayir'e gitti, Cezayir'de onu protesto ettiler. Fransa'nın Cumhurbaşkanı, Cezayir'e gitti. Cezayir'de onu protesto ettiler. Oysa biz Balkan ülkelerine, Cezaeyir'e de gitsek, bu coğrafyada hangi ülkeye gidersek gidelim her birinin halkı, her birinin milleti taksi parası almadığı bir millet olarak tarihe geçiyoruz. Diyorlar ki sizin ücretinizi ecdadınız ödedi."