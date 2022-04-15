Dilipak, uyuşturucudan tutuklanan Ali Osman Akat'la olan fotoğrafı için açıklama yaptı

15 Nisan 2022 Cuma, 09:46

Kokain kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan iş insanı Ali Osman Akat'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok siyasetçiyle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Akat'la yan yana gelenler arasında siyasilerin yanı sıra Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın da bulunduğuna dair fotoğraf sosyal medya paylaşıldı.

Dilipak, konunun gündem olması üzerine bir açıklama yaptı.

"Kolombiya Türkiye hattında iş tutanlar herkesin kapısını çalmışlar. Benimle de Kenevir konusunu konuşmak için gelmişti" diyen Dilipak, "Ben de ABD ile iş yapanların ilgisini çekiyor, ama bizimkilerden kimse kurumsal olarak gelmiyor diye düşünmüştüm. MİT bu işi biliyor mu idi, ya da CIA ve FBI!? İşin içinde Almanlar da var. Adam Türk-ABD iş adamları başkanı, Emniyet, Narkotik nasıl bu işin farkına varmadılar. Ve bugün bu iş nasıl ortaya çıktı ve 4 ay öncesi bir operasyon neden bugüne kadar gizli kaldı. Cevabını arayan o kadar çok soru var ki, bu işler kördüğüm olmuş gibi" ifadelerini kullandı.



