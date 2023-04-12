Soylu'dan 14 Mayıs konuşması: Değişen iktidar değil muhalefet olacak

Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:24

Güncelleme: 12.04.2023 - 17:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere değindi. Soylu, yaklaşık 2 milyon 700 bin kişinin çadırda hayatını devam ettirdiği belirtirken konteyner sayısının ise çok kısa süre içinde 100 bini bulacağını ifade etti.

1.5 ay içerisinde de konteyner sayısının 200 bine ulaşacağını kaydeden Bakan Soylu, "Ülkemizin ve insanımızın vakit kaybetmeye tahammülü yok. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız deprem konutlarının kalıcı konutların 1 yılda orada depremzede hemşerilerimize verileceğini taahhüt etti. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ülke söz konusu değildir " diye konuştu.

"TÜRKİYE BÜTÜN SINAVLARA DİRENÇLİ HALE GELDİ"

Bakan Soylu, "Bir taraftan bütün tecrübesini ve bütün devlet birikimini Türkiye'nin geleceğine aktaran kıymetli AKP'li Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan bunu alt yapısıyla beslemiş olan AK Parti ve Cumhur ittifakıyla beraber Türkiye kendisini bütün sınavlara karşı dirençli hale getirmiştir. Bütün imtihanlara karşı dirençli hale getirmiştir. Şimdi önümüzde 14 Mayıs var. 14 Mayıs'ta bu millet hep beraber bir karar verecek. Sonunda olacağı ben başında söyleyeyim. Milletimiz bugüne kadar yapılanları bugünden sonra olacakları hayallerini ümitlerini 14 Mayıs'ta sandığa yansıtacaktır. Buna olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi bir maceraya ve başkalarının tekeline sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bu millet fırsat vermez" diyen Soylu, "Biraz önce başkanımız söyledi. Değişen iktidar değil muhalefet olacaktır. Bırakın iktidarı hak etmeyi muhalefeti bile hak etmeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Millet gereğini yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.