Soylu'dan Erdoğan'a övgü: Onun gibi liderler bu ülkeye 100 yılda bir gelir

Yayınlanma: 10.05.2023 - 23:49

Güncelleme: 10.05.2023 - 23:49

Mahalle Buluşmaları kapsamında Yıldıztabya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünyanın gözünün Türkiye seçimlerinde olduğunu vurgulayarak, "Bütün dünya şu anda, evet karşımızdaki dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı. Yanımızdaki dünya da Türkiye'nin seçimine odaklandı. Bakalım el mi yaman bey mi yaman? Millet mi kazanacak? Amerika Birleşik Devletleri mi kazanacak? Diyen, bu aziz millet, pazar günü Cumhurbaşkanımızın yanında saf saf dizilmek için Atatürk Havalimanı'na gittiler. Tarihin en büyük mitingiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir duruş sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün İstanbullulara, her birinize bu sahiplenmeye teşekkür sunuyor ve sevgilerini sunuyor" dedi.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Soylu, "Kıymetli hemşerilerim. Bir de bir şey daha yaptık. Tayyip Erdoğan gibi liderler bu ülkeye 100 yılda bir gelir. 100 yılda bir. İşte Tayyip Erdoğan fırsatını kaçırmamak için, gece gündüz çalıştık. Gayret gösterdik. Mücadele ettik. Çünkü dünyaya kalkıp, dünya beşten büyüktür diyebilmek yürek isterdi. Cesaret isterdi" şeklinde konuştu.